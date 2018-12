Erhvervsklumme: En god dag at være fynbo

"En god dag at dø" - originaltitel "Little Big Man" - en filmklassiker fra min ungdom. Amerikansk western fra 1970 instrueret af Arthur Penn og med Dustin Hoffman i hovedrollen. En film med drama, romantik, vildskab, krig, historisk tilbageblik og menneskeskæbner på godt og ondt.

Hvorfor kommer jeg nu i tanke om den film? Det gjorde jeg, da jeg i Fyens Stiftstidende læste nyheden om, at ni fynske kommuner går sammen om erhvervsindsats og i samme avis læste om FilmFyn og en ny stor DR-dramaserie, som skal filmes på Fyn.

Det er gode overskrifter for Fyn. Og disse resultater er ikke kommet af sig selv. De har været mange år undervejs, har krævet kløgt og vilje og dertil diverse omveje og vildveje. Nu bærer indsatserne frugt. Frugt for de ni fynske kommuner og for alle os, der bor på Fyn. Og det går langt udenfor Fyns grænser. Fyn i Danmark, i Europa og i verden.

Disse gode dage er for gode til at dø i. De viser, at når vi virkelig vil, når vi ikke sætter os selv først og sidst, men holder målet for øje, ja, så kan vi nå langt på Fyn på dagsordener, som indeholder stærke erhvervsinitiativer, klog vækst og forhåbentlig gode job og sikkerhed for fynboerne.

Af og til bliver jeg så træt af, at vi fynboer altid vil lave sjov og joke - nok mest om os selv. Ikke at jeg har noget imod brunsvigeren for eksempel, men helt ærligt kom nu ind i kampen. Fyn er meget mere end brunsviger og afvæbnende humor. På Fyn er vi også idérige, arbejdsomme, innovative, risikovillige og med forstand på godt lederskab og købmandskab.

På sådan en god dag vil jeg bringe de fynske uddannelser ind i spillet og kampen om den fynske fremtid.

"Uddannelse er det stærkeste våben, du kan bruge til at forandre verden," sagde den tidligere sydafrikanske præsident og menneskeretsforkæmper Nelson Mandela. Vi lever nu i en verden, der for længst er globaliseret. Samhandel og samarbejde på tværs af kontinenter, landegrænser, regioner og kommuner har vel aldrig været større end nu.

En digital og fysisk forbundet verden stiller krav til os mennesker, når vi skal navigere og finde vores egen plads, mening og lykke. Det stiller krav til os alle, men især de kommende generationer skal forstå verden som mere end spændende feriedestinationer. Mandelas citat vælger jeg at nyfortolke til, at uddannelse er det stærkeste våben, du kan bruge for at forstå og begå dig i verden.

En kendt odenseaner, men dog med knap samme gennemslagskraft hos den almene fynske borger som H.C. Andersen, er C.F. Tietgen. Han grundlagde sit forretningsimperium på bl.a. at være global og forstå verden i én sammenhæng. På Tietgen udleves C.F. Tietgens globale udsyn hver dag. På Tietgen har vi en international strategi, som skal sikre, at de unge mennesker får uddannelse med som dannelsesgrundlag, faglighed og personlig indsigt som redskab i den store rygsæk til livet.

Samtidig med at verden åbner sig, og grænser konstant brydes ned, opleves den modsatte trend, hvor lande i vesten i stigende grad lukker sig om sig selv i mindre klynger. Tag f.eks. Storbritanniens udtrædelse af EU - Brexit. En, ganske givet utilsigtet konsekvens af dette politiske valg kan desværre blive et stop for de mange internationale uddannelsesprogrammer på britisk jord.

Særligt EU's Erasmus-projekt, som sørger for kulturudveksling for unge studerende i hele Europa, vil være utroligt savnet af danske elever. Tietgen-elever har i årevis rejst til England, og fået værdifuld erfaring fra det pulserende handelsliv i for eksempel London. Ved udtrædelsen af EU indgår England ikke længere i Erasmus, og elever må ty til Irland og Malta for at finde lande med engelsk som hovedsproget.

Det er anslået, at mere end tre millioner unge har haft gavn af Erasmus siden 1988. Det stærke internationale samarbejde og den kulturelle udveksling skal overleve de andre reelle kriser, som blandt andet flygtningestrømme medfører. Vi kan ikke lukke os om selv og bekæmpe globaliseringen nu. Vi skal søge samarbejdet, forståelsen og mulighederne for at uddanne og beskæftige mennesker på tværs af landegrænserne.

Det er mit håb, at fornuften vil vinde og fortsat gøre det muligt, at vores unge kan søge til England og blive klogere på både en ny kultur og se på egen kultur med nye perspektiver.

På Fyn har kommunerne fået øjnene op for, at de har brug for hinanden for at stå stærkere. På robotområdet er Fyn foregangssted med hensyn til at danne klynger. Klynger, som er skabt, for at hver enkelt virksomhed kan specialisere sig, og fordi virksomhederne har brug for hinanden for at stå stærkere nationalt og internationalt.

De elever, vi uddanner på de fynske uddannelsesinstitutioner, har også brug for, at vi som uddannelsesinstitutioner arbejder sammen. Måske klyngeideen skulle tages op i vores regi? I stedet for at tro, at fusioner er svaret på det meste, så kunne det være, vi i uddannelsesverdenen skulle lære af virksomhederne og kommunerne. Sammen vil vi stå stærkere.

Måske kan vi lancere et uddannelsesbegreb for Fyn som hedder: "Fyn for bæredygtige uddannelser". Uddannelser, hvor vi som ledere er optagede af kvaliteten i uddannelserne, kvaliteten i samarbejdet uddannelser imellem og kvalitet i mødet med virksomheder, studie og forskningsmiljøer.

På Fyn skal der nu optages en stor DR-dramaserie med titlen: "Fred her til lands". Måske det kan blive en lige så stor klassiker som "En god dag at dø", og som Peter Plys med vanlig klogskab siger: "Ja, så skal vi dø en dag, men alle de andre dage er vi i live."

Så mens vi er i live, så lad os i fællesskab skabe endnu mere liv på Fyn, i Danmark, i Europa og i verden. Og her er uddannelserne et godt sted at tage afsæt i.