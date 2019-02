Erhvervsfremme på Fyn mere målrettet: Kendt ansigt i spidsen for indsatsen

Niels Erik Haug-Larsen står nu i spidsen for to udgaver af det fælleskommunale Erhvervshus Fyn, som er en sammenlægning af indsatserne fra Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn, hvor han hidtil har været direktør.

Det er den hidtidige direktør for Udvikling Fyn, Niels Erik Haug-Larsen, der skal samle trådene og stå i spidsen for den samlede erhvervsfremme på Fyn, der nu er samlet i Erhvervshus Fyn P/S og S/I Erhvervshus Fyn.

Trods det, at der formelt set er tale om to selskaber, et partnerselskab (P/S) og en selvejende institution (S/I), er tanken at samle al erhvervsfremme på Fyn under én hat og én indgang med det fælles navn Erhvervshus Fyn. Tidligere skete det gennem Udvikling Fyn og Væksthus Syddanmark, hvor indsatserne nu er lagt sammen i en ny størrelse med støtte fra ni af de ti kommuner i det fynske område. Middelfart har indgået et tilsvarende samarbejde med jyske kommuner.

Selv om indsatsen udadtil er samlet under ét navn, Erhvervshus Fyn, er det dog indtil videre rent juridisk skruet sådan sammen, at der er tale om to størrelser, hvor Niels Erik Haug-Larsen bliver direktøren for det hele. Årsagen til den lidt kringlede konstruktion er en ændring af loven om erhvervsfremme, der trådte i kraft den 1. januar i år.

Målet er at slå de to selskaber sammen med tiden, men i begyndelsen er der to selskaber og én direktør, Niels Erik Haug-Larsen. Konstruktionen fremgik i øvrigt også af stillingsopslaget. Så rent faktisk har den nye direktør skullet søge sin egen stilling. Det gjorde han - og fik den.

- Med den nye struktur udnytter vi en oplagt mulighed for at udvikle erhvervsfremme på Fyn, så vi kan skabe vækst og job i de fynske virksomheder. Det kræver en direktør med både politisk og erhvervsmæssigt tæft, og det har Niels Erik, siger formanden for bestyrelsen i S/I Erhvervshus Fyn, Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg, i en kommentar.

Niels Erik Haug-Larsen har været direktør i Udvikling Fyn i godt fire år, hvor han blandt andet har været med til etablering af robotklyngen Odense Robotics, Europas eneste guldcertificerede robotklynge.

- Med det nye setup skaber vi en struktur med fokuseret arbejde på udvalgte indsatser, som er tæt forbundet med lokale tiltag. Det gør indsatsen for erhvervsfremme på Fyn mere enkel og sammenhængende, siger Niels Erik Haug-Larsen.