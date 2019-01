Erhvervsejendomme i høj kurs: Flere fynske virksomheder søger kontorer

Der var rift om fynske erhvervslejemål i 2018, hvor særligt kontorlokaler og logistikejendomme ved motorvejen blev snuppet hurtigt af virksomheder med flytteplaner.

Det kunne mærkes hos erhvervsmæglerne Colliers med kontor i Odense, som blandt andet udlejede over 2600 kvadratmeter til Miljøstyrelsen og 2300 kvadratmeter til kontorfællesskabet Coworking.

- Vi kan godt mærke, at markedet er under forandring med stigende fokus ikke kun på Odense, men også på de større kystbyer og beliggenheder langs motorvejsnettet. På udlejningsmarkedet var det særligt kontorlokaler, der var i høj kurs, og her nød vi godt af fremgangen i robotindustrien her i Odense. Således udlejede vi blandt andet 6800 kvadratmeter til Universal Robots, siger Martin Pedersen, som er partner og direktør i Colliers Fyn.