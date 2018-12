Erfaren bjergbestiger: Du kan ikke gemme dig på bjerget

46-årige Mogens Jensen var den ottende dansker på toppen af Mount Everest i 8848 meters højde. I januar leder han en gruppe erhvervsfolk fra et fynsk træningscenter til toppen af Nordafrikas højeste bjerg, Mount Toubkal i Marokko, som for nogle af dem vil være deres Everest.

Det er midt i november. En råkold mørk torsdag uden for. Indenfor i træningscentret Strong4life i udkanten af Odense har en lille gruppe erhvervsfolk afsluttet første fællestræning forud for deres første tur til toppen af et bjerg. Nu lytter de spændt til den mand, som om små to måneder guider dem på deres første bjergbestigning. Ikke på Everest, men til toppen af Atlasbjergene på Nordafrikas højeste bjerg, Toubkal i Marokko.

Mogens Jensen kigger ud over gruppen af otte erhvervsfolk, som sidder foran ham i det højloftede mødelokale. Et 11 år gammelt billede af ham toner frem på det hvide lærred bag den ranke 46-årige viborgenser. På billedet står han iført solbriller, hue og rød dun-uniform på toppen af Mount Everest. Som blot den ottende dansker nogensinde på verdens tag.

- Husk batterier, som kan holde i kulden. Det er vigtigt, at der er liv i pandelampen, for når vi går på mod toppen, starter vi i buldermørke om morgenen.

Mogens Jensen 46 år, født i Viborg. Uddannet skolelærer fra Skive Seminarium. Tidligere på landsholdet i triatlon - har også dyrket ironman. Erfaren bjergbestiger. Har fire gange været på ekspeditioner på Mount Everest. Første forsøg i 2005, i tredje forsøg i 2007 kom han helt på toppen af Everest - som den blot ottende dansker på det tidspunkt. Driver i dag sit eget coach- og rådgivningsfirma for bl.a. erhvervsfolk og politikere. Bor i Dubai med sin hustru, som er udsendt for Arla, og parrets to børn.

Mogens Jensen på toppen af Everest i 2007 i sit tredje forsøg. Et par år efter gjorde han et nyt - men forgæves - forsøg, som blev hans sidste, siger han i dag. Privatfoto

Han har taget turen til Cikorievej i Odense for at besøge det træningscenter, hans gamle ven og holdkammerat fra landsholdet i triatlon, Ole Stougaard, driver. I januar har 46-årige Mogens Jensen sagt ja til at lede en ekspedition med medlemmer fra træningscentret op ad Toubkal i Marokko. Udenfor det lille kontor ved indgangen til træningscentret Strong4life er nogle af deltagerne på ekspeditionen ved at indfinde sig til torsdagens fællestræning, hvor de bagefter skal møde Jensen.

- Det er godt, I kender hinanden godt, for det handler også om at kommunikere sammen og opspare noget social kapital, så I opdager, hvis der er en af de andre, som begynder at tale snøvlet eller virker meget presset, siger han.

På turen bliver sammenholdet og kendskabet til hinanden også meget vigtigt, så det nytter ikke noget at isolere sig i et hjørne, når man er på ekspedition sammen.

- I får virkelig en på opleveren, og det er en tur, I vil huske resten af jeres liv. Det kan godt være, at det ikke er Everest og kun den halve højde, men I skal bruge isøsker og steigeisen. Der vil være områder, hvor I skal vise, at I kan kontrollere jeres højdeskræk, for vi skal passere et område, hvor I har bjerget på den ene side og på den anden side går det lige ned, siger Mogens Jensen.

Mogens Jensen blev den blot 8. dansker, som fik mulighed for at nyde denne udsigt fra toppen af Everest. Privatfoto

- På bjergene skal man være hudløst ærlig, ellers kan det koste dig selv og de andre mange problemer. Det er en helt afgørende styrke, at I tør sige fra, hvis I er pressede. Lidt som du gør nu, man kan ikke gemme sig på et bjerg, siger Mogens Jensen.

Cyklede 11.500 kilometer til bjerget

Tilbage i 2005 var Mogens Jensen selv ekstremt presset, da han i sit første forsøg på at nå toppen af Mount Everest, var blot 350 meter fra toppen. Og dermed 350 meter fra at blive den første dansker på toppen - uden brug af ilt, og vel at mærke den første astmatiker til at bestige verdens højeste bjerg.

- På det tidspunkt kunne jeg ikke mærke min højre fod, men jeg kunne næsten kaste en sten på toppen. Men når du ikke kan mærke noget, så er det et tegn på, at den del af kroppen er ved at dø. Hvis det gør ondt, så er der stadig liv, siger Mogens Jensen om den dag i dødszonen i 2005 under sit første forsøg på at nå op i de 8848 mytiske højder.

Han havde valget mellem at gå til toppen og miste foden eller vende om og gemme toppen til året efter. Han valgte det sidste, selv om han lige som mange andre også var præget af det, som bjergbestigere kalder top-feber.

- Du skal huske på, at når du har kæmpet - som i mit tilfælde i to et halvt år - for at nå den top, så er du stort set parat til at gøre hvad som helst, og samtidig befinder du dig i 8500 meters højdes, hvor der er en tredjedel ilt, så du tænker altså meget mindre klart og rationelt, siger han.

Blot halvandet år tidligere havde han på forsiden af Viborg Stifts Folkeblad proklameret, at han som den første astmatiker ville bestige Everest - selv om han kun havde været oppe ad et bjerg før det. Himmelbjerget! Og for at presse sig selv mest muligt ville han cykle og løbe fra Viborg til Nepal først. 11.500 kilometer på 100 dage gennem 13 lande. Det gjorde han, så derfor var det ikke let at stoppe turen med 350 meter tilbage.

- Så der skal noget til at vælge toppen fra, når du har været igennem den tur, husker han.

Han valgte at gå ned. Året efter forsøgte han sig igen - denne gang blev han syg og måtte afbryde topforsøget, men i 2007 lykkedes det Mogens Jensen at blive den blot ottende dansker på toppen af bjerget mellem Nepal og Tibet. Dog ikke uden brug af ilt, men han kom på toppen.

I 2009 var han tilbage igen i det, som blev hans sidste forsøg, men han kom ikke på toppen igen. Og kommer det nok aldrig, som han siger, mens ekspeditionsdeltagerne på Afrikaturen begynder træningen i salen ved siden af.

- Jeg er gået på pension fra de store personlige udfordringer, men jeg har mødt mange af verdens bedste bjergbestigere, som ikke er her mere, fordi de ikke formåede at sige stop, men blev ved med at presse sig mod nye højder - kunsten er at sige stop på det rigtige tidspunkt, siger Mogens Jensen.