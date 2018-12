Sagen mod to entreprenører og tre enkeltpersoner om brud på konkurrenceloven skal for landsretten. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ikke uventet skal landsretten nu tage stilling til den principielle sag om begrænsning af den frie konkurrence og kartel-aftale mellem to store entreprenører. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på sin hjemmeside. Den 12. december frifandt Retten i Odense det fynske selskab H. Skjøde Knudsen og den Aarhus-baserede konkurrent Jorton samt tre enkeltpersoner for alle anklager. Retten lagde til grund, at der var sket udvekslinger af priser, men det var ifølge domsmandsretten ikke blevet bevist, at de tiltalte havde til formål at begrænse konkurrencen - eller at det faktisk havde haft den konsekvens. Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK - eller bare bagmandspolitiet - som har anket sagen til landsretten. SØIK vil have de to selskaber og de tre personer dømt efter anklageskriftet.

Sagen kort Sagen begyndte i april 2016, hvor konkurrencestyrelsen tog på kontrol hos entreprenørerne Jorton og Skjøde, efter et tip om, at der skulle være sket begrænsning af konkurrencen.





Under kontrollerne fandt styrelsen mailkorrespondancer, som ifølge styrelsen viser tre tilfælde af tilbudskoordinering ved offentlige udbud af opgaver på SDU i Kolding og Odense samt på Sanderumskolen i Odense i 2012 og 2013. Opgaverne havde en værdi af omkring 84 millioner kroner.



Retten i Odense frifandt 12. december de to selskaber samt de tre enkeltpersoner med relation til selskaberne. To af personerne arbejder dog ikke længere for henholdsvis Skjøde og Jorton. Alle nægtede sig skyldige.



Anklagemyndigheden har nu anket sagen til landsretten. Det er uvist, hvornår ankesagen begynder.

Millionbøder i spil I byretten krævede senioranklager Robert Hansen to af de tiltalte straffet med fængsel i omkring et halvt år. De to er tidligere ansatte hos henholdsvis Jorton og Skjøde og har ifølge anklageren del i den påståede kartel-aftale, som også selskaberne er tiltalt for. Står det til anklageren, skal Skjøde straffes med en bøde på ni millioner kroner og Jorton ti millioner. De tal er baseret på virksomhedernes omsætning. Den tredje tiltalte mand arbejder fortsat hos Jorton og risikerer kun bødestraf i sagen. Han er ikke tiltalt for kartel-aftale, men udelukkende for at have medvirket til at begrænse konkurrencen. Både selskaberne og de tiltalte enkeltpersoner har gennem hele forløbet nægtet sig skyldige.

Uafprøvet lovstramning Sagen handler om offentlige licitationer af byggeopgaver hos SDU Kolding og SDU i Odense, hvor konkurrencestyrelsen og anklagemyndigheden mener, at der blev indgået en form for aftale om priser til skade for den fri konkurrence. Samt om en isoleringsopgave på Sanderumskolen, hvor der skulle være indgået en kartel-aftale af grov beskaffenhed. Udbuddene fandt sted i 2012 og 2013 og havde en samlet værdi på op mod 84 millioner kroner. I sagen har anklagerne om kartel-aftale af grov beskaffenhed i forbindelse med udbuddet på Sanderumskolen til en værdi af cirka en million været det springende punkt. Siden en lovstramning i 2013 har der for den type overtrædelser af konkurrenceloven været mulighed for at straffe med fængsel. Det er dog endnu ikke sket, og sagen mod Jorton og Skjøde samt de tre enkeltpersoner er blot den anden sag, hvor der har været fængselsstraf i spil som følge af overtrædelser af konkurrenceloven. I den første sag har Østre Landsret fredag stadfæstet en dom fra Retten i Holbæk. Dermed forbliver straffen til en 76-årig mand fra nedrivningsbranchen en bøde på 100.000 kroner. Manden blev dømt for en ulovlig prisaftale om en entreprise på Amager, og SØIK gik efter seks måneders fængsel.

Proformabud Senioranklager Robert Hansen har undervejs kaldt Skjøde-Jorton-sagen et klart eksempel på, hvorfor vi har en konkurrencelov og påpeget, at hvis de tiltaltes adfærd var tilladt, ville man aldrig kunne stole på, at bud var reelle og beregnet uafhængigt af hinanden. En tidligere medarbejder hos Skjøde fortalte i retten, at han udvekslede priser for at kunne afgive proformabud til bygherrer for at være inde i varmen ved fremtidige udbud, som man faktisk ønskede. Det kunne tage tre uger at udarbejde et reelt tilbud, og han "lånte" derfor priserne for at kunne give bud, der ikke var urealistiske, men dog så høje, at Skjøde ikke vandt udbuddene. Fyens Stiftstidende har siden dommen forsøgt at få en kommentar til frifindelsen fra anklageren, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.