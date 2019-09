Entrepreneur Of The Year: På Fyn er væksten fortsat fin

141 fynske virksomheder har kvalificeret sig til EY Entrepreneur Of The Year 2019. Der er tre procent flere end i fjor.

FYN: Der er stolte traditioner på Fyn, når det gælder EY Entrepreneur Of The Year.

For to ud af de seneste tre vindere af den nationale vækstskaber-konkurrence har haft virksomhedens hovedsæde i Odense - nemlig henholdsvis landsvinderen i 2016 Micro Matic og sidste års repræsentant for Danmark ved den globale del af EY Entrepreneur Of The Year i Monaca, Mobile Industrial Robots. Tidligere har også både Orifarm, ligeledes fra Odense og Middelfart-virksomhede Dinex høstet de danske laurbær - i år 2000 og 2005.

I 2019 er i alt 141 fynske virksomheder kvalificeret til at løfte den tunge arv, og det er tre procent flere end i 2018, hvor MiR altså stjal det helt store rampelys.

- Fyn havde en solid fremgang sidste år, og vi fastholder det flotte niveau. Virksomhederne har gang i hjulene, og mange har høj vækst, siger Brian Skovhus Jakobsen, Partner i EY og ansvarlig for region Fyn i EY Entrepreneur Of The Year.

- Vi har fået en stor underskov af virksomheder med potentiale, hvoraf flere bryder igennem og formår at skabe en høj vækst. Igen i år ser vi flere inden for robotteknologi, men det er nu et bredt felt af virksomheder, som er repræsenteret, fortæller Brian Skovhus Jakobsen videre.

I 2017 var den regionale vinder på Fyn Carl Hansen & Søn Møbelfabrik i Gelsted, mens årets vinder på Fyn bliver fundet ved den regionale finale torsdag 31. oktober 2019.