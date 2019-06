I fremtiden ventes efterspørgslen efter grønne løsninger og nye teknologiske landvindinger i ind- og udland at stige markant, og derfor er udvikling af morgendagens teknologier og løsninger afgørende for de mange virksomheder i den danske energiklynge.

Den danske energiklynge repræsenterer mange arbejdspladser, en betydelig eksportandel og en høj værditilvækst - nogle af de klare plusser ved at have en stærk dansk energiklynge.

Arbejdspladser, eksport og vækst

Analyseinstituttet Oxford Research har netop undersøgt betydningen af energiklyngen i Danmark, og det er værd at notere sig, at dansk energi på alle væsentlige parametre er en styrkeposition.

Jakob Stoumann, administrerende direktør i Oxford Research, siger således:

- Når man skal vurdere en erhvervsmæssig styrkeposition, så er de tre mest afgørende parametre antallet af arbejdspladser, eksportandelen og evnen til at skabe vækst.

I den henseende er klyngen for energiproduktion og energiteknologier en erhvervsmæssig styrkeposition.

- Den danske energiklynge har hele pakken: Der er mange ansatte, industrien er meget eksportintensiv og der er en reel evne til at skabe merværdi. Man kan ikke ønske sig meget mere, vurderer Jakob Stoumann.

Kombinationen tyder desuden på, at energiklyngen er god til at få nye løsninger og teknologier implementeret og at graden af innovation er høj:

- En høj værditilvækst kommer ofte af et højt vidensniveau og kan tyde på, at man har en stor innovationskapacitet og er omstillingsparat og god til at optage ny teknologi. Det er med til at fastholde Danmarks erhvervsmæssige styrkeposition på det globale marked, siger han.