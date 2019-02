Endnu bedre for Lindø: Vestas satser stort og bliver i mange år

- Udvidelsen sker for at få eksekveret de ordrer, vi allerede har sikret os, tilføjer han.

- Vi er nødt til at udvide vores kapacitet. Og vi synes, at Lindø er et perfekt sted at bygge naceller, hvilket vi har syntes fra dag ét, siger kommunikationsdirektør i MHI Vestas, Stewart Mullin til Fyens Stiftstidende.

MHI Vestas Offshore Wind er et joint venture mellem Vestas Wind Systems A/S og Mitsubishi Heavy Industries (MHI), som hver ejer 50 pct.Selskabet designer, fremstiller, installerer og servicerer havvindmøller. Selskabet blev stiftet i 2014 som en nyskabende kraft i offshore-vindindustrien med grundlæggende principper om samarbejde, tillid, teknologi og engagement. Kilde: MHI Vestas

Hal B9 gøres klar

Ud over ansættelsen af nye folk laves der også nye testsystemer på nacelle-fabrikken på Lindø.

- Systemerne er designet til at øge produktionshastigheden og forbedre kvaliteten på den enkelte nacelle. Vi bliver mere effektive, påpeger fabrikschef Claus Ungstrup fra MHI Vestas.

Udvidelsen betyder, at Lindø i øjeblikket er ved at gøre områdets næststørste hal, Hal B9, på 10.000 kvadratmeter, klar til MHI Vestas. Desuden gøres et udendørs område på 27.000 kvadratmeter klar, det skal bruges til lagerplads for færdige naceller. Dermed fordobler MHI Vestas sit samlede område på Lindø.

- Væksten i offshore-vind eksploderer rundt om i verden lige nu med regeringer i Taiwan, USA, Japan og flere andre lande, som erklærer deres appetit for mere offshore-vind. Det er et ekstremt komplekst område, hvor vi insisterer på at fastholde en kompromisløs standard. Den nye fase på Lindø bør ses som et vidnesbyrd om det engagement, siger Robert Borin, produktionsdirektør hos MHI Vestas.