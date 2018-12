En rejse med mange bump: En lys idé er endelig køreklar

Kurt Nielsen fra Svendborg har opfundet et trådløst lygtesæt til trailere, som han her viser på sin bil ved at klikke de magnestiske baglygter fast. Det har taget fem år, fra han fik idéen og til nu, hvor produktet er klar til produktion og levering. - Det er bare at klikke lygterne på traileren, og så er man klar til at køre. Der er ikke noget med at skulle bøvle med ledninger og stik, når først sendemodulet er monteret på bilen, forklarer han. Foto: Heidi Juel Skovrider

Det er mere end fem år siden, Kurt Nielsen fik idéen til at sætte trådløst lys på sin trailer. Efter en rejse med flere bump på vejen er idéen nu blevet til et produkt, der er klar til produktion og salg.

SVENDBORG: Vejen fra idé til et køreklart produkt har været snørklet, og undervejs er turen foregået mere i bakgear end i fuld fart fremad. Men nu er det lykkedes. Kurt Nielsen fra Svendborg kan efter fem års arbejde se frem til, at den første serie af trådløs belysning til trailere bliver en realitet i løbet af december. - Status er, at 0-serien er i gang og bliver færdig i december. Lige nu ligger der underskrevne ordrer for et tocifret millionbeløb, fortæller Kurt Nielsen. - I mit budget for 2019 skal jeg sælge 150.000 sæt, og det tror jeg på, at vi kan nå. Så lige nu ser fremtiden lys ud for virksomheden Conektcar, men der har været perioder, hvor Kurt Nielsen var tæt på at lægge idéen i skuffen. Det har især været arbejdet med at skaffe finansiering, der har givet anledning til panderynker.

Når lygtesættet fra Conektcar bliver solgt til private, bliver det leveret i en emballage, der er særligt udviklet til formålet. Sættet kommer i handel i begyndelsen af det nye år. Foto: Heidi Juel Skovrider

- Jeg blev snydt Kurt Nielsen fandt en samarbejdspartner til at udvikle produktet, for "jeg har ikke noget som helst forstand på elektronik", som Kurt Nielsen selv udtrykker det. Derfor blev der brug for penge til udvikling, og Kurt Nielsen kontaktede en virksomhed, som tilbød at investere i virksomheden. Men det endte helt galt. - Jeg sagde mit job op, fordi jeg stolede på denne investor, men jeg blev snydt. Jeg kunne have kørt en sag, men jeg ville bare ud af det. Jeg ville ikke have mere med det at gøre, så jeg startede min egen virksomhed og begyndte forfra, fortæller Kurt Nielsen. Denne virksomhed blev grundlagt i 2015, og da Kurt Nielsen stadig manglede at få finansieringen på plads, tog han kontakt til Vækstfonden. - Vækstfonden troede på idéen, og jeg fik to millioner kroner, fordi idéen, budgetter og virksomhedsplan var i orden. Men de penge fik hurtigt ben at gå på, siger Kurt Nielsen, som til at begynde med troede, at han kunne udvikle sit produkt for tre til fire millioner kroner. - Men der skulle meget mere til, for der skulle hele tiden ændres og udvikles på produktet. Efter jeg var blevet snydt, besluttede jeg mig for kun at kontakte mennesker, som jeg har tillid til, så jeg greb det med finansiering lidt anderledes an, siger han og fortæller, at det er endt med en overvældende opbakning til hans idé og virksomhed.

Vil give tilbage Kurt Nielsen er nemlig endt med at have 55 private investorer, som tilsammen har investeret 10 millioner kroner i Conektcar. - Det er lokale mennesker, der kender mig personligt, som har støttet mig, og de har investeret lige fra 40.000 kroner til 1,8 millioner kroner, fortæller Kurt Nielsen. - Jeg har lovet investorerne, at de får deres penge 10 gange igen, og min revisor mener, at jeg har slået hovedet, for det er rigtig mange penge, jeg skal af med. Men folk har givet mig deres opsparing og brugt dem på en lottokupon, som min virksomhed jo reelt er, og det er en tillidserklæring ud over det sædvanlige. Derfor vil jeg give noget tilbage til dem. Da Kurt Nielsen havde finansieringen på plads og stod med et produkt i hånden, troede han, at det var tid til at sætte lygtesættet i produktion. - Jeg stod med en prototype i hånden, jeg fik lavet en reklamefilm, og jeg var i flere medier, fordi jeg troede, at jeg skulle til at levere lige om lidt, fortæller Kurt Nielsen om status i slutningen af 2016. Men pengeproblemet var ikke den eneste udfordring undervejs, og derfor var Kurt Nielsen ikke så tæt på produktion, som han troede.

Tilladelse til at sælge For i løbet af processen kom der et EU-direktiv, som betød, at der skulle ændres på antenner og software i produktet. Og da Kurt Nielsen begyndte at kontakte udenlandske firmaer, fandt han ud af, at systemet skal være Tüv-godkendt. I 2017 blev lygtesættet derfor testet hos Tüv i München, hvor der blev fundet en fejl på lygtesættet. - Der var et udfald på 1,5 sekunder, og det må der ikke være på grund af sikkerheden, forklarer Kurt Nielsen og fortæller, at der fortsat blev udviklet på produktet, men proceduren hos Tüv gik langsomt. - Min pengestrøm gik bare nedad, og processen i München var meget langsommelig. Jeg får i stedet kontakt til Force Technology i Aarhus, hvor de testede mit produkt over to dage, fortæller Kurt Nielsen. - Der var lavet en ændring på produktet, og så gik det igennem. Det var en milepæl, så tårerne var tæt på at trille. For nu stod jeg med en tilladelse til at kunne sælge i det meste af verden. Det er der, Kurt Nielsen står i dag. Med et produkt, der er sikkerhedsgodkendt, en ordrebeholdning på et tocifret millionbeløb og klar til at producere og levere den første serie. Men ser han tilbage på forløbet, er han ikke sikker på, at det er det hele værd. - Hvis jeg vidste i dag, hvad jeg skulle igennem, er jeg i tvivl. Men fordi jeg har private investorer, har jeg ikke kunnet tillade mig at give op. Det har været positivt, at så mange ville investere og støtte mig, men det har også været et pres, fordi det har været så vigtigt for mig at kunne betale dem tilbage, siger Kurt Nielsen.