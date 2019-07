En lovende høst er i fuld gang

Det tegner lige nu til en tidlig og god høst ude på markerne, hvor landbrugets mejetærskere er i fuld gang med at hive årets høst i hus.

- Det er gået stærkt de seneste dage.

- Vejret betyder, at de fleste nok lige nu kan finde noget, der er egnet til at høste, mens solen stadig skinner, siger Jens Elbæk, der er afdelingschef for Planteinnovation hos landbrugets rådgivningscenter, Seges.

Generelt tegner høsten langt bedre end med den ekstraordinære tørkesommer sidste år.

Beregninger fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer lød dengang oprindelig på tab på seks-syv milliarder kroner.

Det endte ikke helt så galt. Ifølge Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi snarere på 4,1 milliarder kroner i forhold til et normalt år.

Men nok til at udløse en politisk hjælpepakke til landbruget på 380 millioner kroner.

Det bliver ikke aktuelt i år. Selv om det endelige udbytte fortsat er ukendt, så står afgrøderne generelt flot rundt i landet, siger planteavlskonsulenterne.

- Historisk er der en sammenhæng mellem vækstvilkår for vinterbyggen, som nu er i hus, og hveden, som er den helt store kornafgrøde.

- Med den fine høst for vinterbyggen pt. på fem-ti procent over normalen, så tegner det også til en god hvedehøst, siger Jens Elbæk.

- Så vi er fortrøstningsfulde. Men der er også plads på kontoen hos mange landmænd, så det ville gøre godt med en stor og nem høst, siger han.

Chefrådgiver Helge Lorenzen fra Landbrug Syd, hvor landmændene typisk er tidligt ude, peger på, at blandingen af blæst og sol lige nu betyder, at afgrøderne modner hastigt.

- Mejetærskerne kører løs nu. Det er jo fristende at smede, mens jernet er varmt, og inden der måske kommer en masse regn senere, siger han.

Hvordan økonomien ender for landmændene, afhænger dog ud over vejret den næste tid først og fremmest af kornprisen på verdensmarkedet.

- Det er jo altid bedre, hvis det slår fejl hos nogle af vores konkurrenter ude i verden.

- Det må vi jo bare indrømme, siger planteavlskonsulent Michael Lønbæk fra rådgivningsfirmaet Centrovice på Fyn.