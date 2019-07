En del af virksomhedspagten: Hesehus er på en vækstrejse

Sidste år indgik Technology Denmark en virksomhedspagt med 30 fynske it- og tech-virksomheder. Pagten skal være med til at sikre, at der blandt andet kommer flere studerende og internationale medarbejdere til it-verdenen.

En af de virksomheder, der har gjort en stor indsats for at opfylde målene fra virksomhedspagten, er it-virksomheden Hesehus i Odense. Virksomheden valgte blandt andet at blive en del af pagten, for at gøre sig mere synlig over for eventuelle nye talenter i branchen.

- Vi har et medansvar for, at udviklingen inden for it-specialister ikke går i stå. Jo større it-klyngen bliver, jo bedre er det for os alle sammen. Og fordi vi er et af de større softwarehuse i byen, ønsker vi også at være en del af det, når der bliver lavet nye tiltag, som kan tiltrække flere til branchen, fortæller Mette Reinholt Mortensen, der er direktør for leverance og udvikling ved Hesehus.

Derudover fortæller Anne Røssel Læsø, der er HR-chef ved Hesehus, at pagten har været med til at skabe et netværk blandt de inkluderede virksomheder, som har skabt et øget fokus på flere studerende og internationale medarbejdere fra alle parters side.