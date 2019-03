A.P. Møller Fonden har doneret 100 millioner kroner til Syddansk Universitets robotforskning. Pengene skal bruges til at udvide de nuværende faciliteter med en ny bygning, som skal stå klar om tre år.

Det oplyser Syddansk Universitet i en pressemeddelelse.

- Vi er meget taknemmelige for donationen, som kommer til at styrke robotforskningen betydeligt. Robotområdet er allerede i dag på allerhøjeste internationale niveau, og med den store donation kan universitetet opføre en ny bygning til området, siger bestyrelsesformand for SDU Niels Thorborg.

- Det betyder, at vi får optimale rammer til at videreudvikle forsknings-, innovations- og uddannelsesmiljøet inden for robotområdet. Byggeriet kommer således både vores studerende, forskere og i sidste ende erhvervslivet til gavn, siger Niels Thorborg i pressemeddelelsen.