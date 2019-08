Else og Christian sagde op og slog sig på juletræer

Hun var pædagog, han ingeniør, og juletræerne var egentlig blot en hobby for Else og Christian Westh Andersen, som nød at få en masse frisk luft og passe træerne.

Det gør de stadig, men ægteparret fra Holstebro har lagt arbejdslivet om, fravalgt pædagog- og ingeniørjobbet og helliger sig i dag en juletræsproduktion, der spreder sig over 25 hektar og årligt giver cirka 10.000 træer.

- Else var lidt presset på sit job, og vi havde lyst til at ændre vores liv, og ja - så tog hobbyen vel overhånd. Det har vi aldrig fortrudt. Det mest udfordrende er vejret, men det er et frit liv, som vi begge holder af, siger Christian Westh Andersen, mens han og hans hustru stiller et pragteksemplar af en Nordmannssgran op på juletræsmessen på Langesø Gods.

Det tætte, brede træ er særligt udvalgt i parrets plantage og slæbt med til Langesø fra Krogager Skovbrug ved Holstebro for at deltage i konkurrencen om årets fineste juletræ. Det er en bid vej, men det er for intet at regne med de år, der er gået, inden træet har nået sin fulde størrelse.

- Vi har selv sået frøet til det i maj 2005, og træet er plantet ud i august 2008, så der går mange år, inden man har et stort træ. Og folk, der tror, at man bare planter et juletræ og fælder det nogle år senere, må tro om igen. Det skal passes og plejes og tilses cirka ti gange om året - ellers bliver der ikke noget træ, siger parret, der ikke har lavet en guldrandet forretning ud af træerne.

- Men vi får det til at løbe rundt, som de siger.

Hovedparten af juletræerne fra Krogager Skovbrug bliver som de fleste andre danske juletræer eksporteret, størstedelen til Frankrig.