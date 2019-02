Elektronikgiganter lancerer foldesmartphones

Kinesiske Huawei ventes søndag at hoppe med på bølgen af seneste elektroniktrend og lancere en smartphone, hvor skærmen kan foldes.

Dermed slutter selskabet sig til klubben med Samsung og kinesiske Xiaomi, der allerede har løftet sløret for foldesmartphones.

På en konference i Barcelona, ventes Huawei søndag aften at fremvise sin nyeste model, som ud over at kunne foldes også kan kobles til det superhurtige 5G-netværk.

Det er kun få dage siden, at Samsung onsdag offentliggjorde sin foldesmartphone, Galaxy Fold.

Galaxy Fold fungerer som en smartphone, men kan også foldes ud og bruges som en tablet. Selve foldetekneknologien er skjult i produktet.

Derfor kan man ikke se selve foldet på skærmen, når produktet er udvidet til en tablet. Man kan frit skifte mellem telefon- og tablettilstand, som man ønsker.

Galaxy Fold ventes at være tilgængelig på markedet 26. april. Prisen på det danske marked er usikkert, men ventes at ligge på omkring 15.000 kroner.

Ud over Samsung har også den kinesiske teknologivirksomhed Xiaomi lanceret en smartphone, hvor skærmen kan foldes.

Men modsat tidligere modeller, så har virksomheden lavet en model, der kan foldes op til tre gange.

- Det er meget interessant, at Xiaomi har adopteret en mulighed for at folde tre veje i sin prototype, siger Ben Wood fra konsulentfirmaet CCS Insight til BBC.

- Det er svært at vurdere fordelene af dette modsat at folde en gang, lyder det videre.