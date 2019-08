Elbiler og bødefrygt halverer BMW's overskud

BMW kaster mange penge i at bygge elbiler, og det har kostet på overskuddet i første halvår. Salget steg.

Den tyske bilgigant BMW har kastet sig ind i kampen om bilindustriens forventede fremtid - elbiler. Det har - sammen med udsigten til en grim bøde - ramt overskuddet for BMW i første halvår.

For selv om salget er steget en smule, så blev overskuddet før skat mere end halveret.

- Vi inspirerer kunder med nye produkter og er igen lykkedes med at øge antallet af leverancer til en ny rekord.

- Vi leverer, hvad vi lover, selv i omskiftelige tider, skriver bestyrelsesformand for BMW Harald Krüger i en pressemeddelelse.

De første seks måneder bød på en omsætning for BMW på 48,2 milliarder euro - 360 milliarder kroner. Det var en stigning på 1,1 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Det var specielt salget af BMW-mærket, der trak fremgangen, mens salget af Mini faldt. Fremgang var der til gengæld i Rolls-Royce-mærket, der med 2534 solgte biler øgede salget med 42 procent.

I første halvår leverede BMW 1.252.837 biler til kunder og 93.188 motorcykler.

Men på trods af det pæne salg faldt BMW's overskud før skat i halvåret med over 50 procent til 2,8 milliarder euro - 21 milliarder kroner.

Faldet er et resultat af to meget forskellige ting. På den ene side har BMW måtte sætte 1,4 milliarder euro til side til efterspillet af en større EU-efterforskning af brud på konkurrencelove.

For det andet investerer BMW markant i elbiler. Det har sendt udgifterne til forskning og udvikling op, og investeringer i fabrikker og udstyr er steget med en tredjedel.

- Som tidligere annonceret øger BMW hastigheden af udviklingen af elektriske biler markant. Der vil nu være 25 elbilmodeller i 2023.

- I 2021 forventes antallet af leverede elbiler at være fordoblet sammenlignet med 2019. BMW forventer et stærk stigende salg frem mod 2025 med en årlig vækst på over 30 procent, skriver BMW.

BMW laver allerede BMW i3, og en stribe elektriske Mini'er er på vej.