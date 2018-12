Ekstra millioner til fynsk turisme

Knap fem millioner kroner, blandt andet fra Vækstforum i Region Syddanmark, er bevilget til at gøre Fyn mere attraktivt for udenlandske turister.

Næsten fem millioner støttekroner bliver der pumpet i at udvikle turismen yderligere på Fyn. Pengene kommer dels fra Vækstforum i Region Syddanmark, dels fra Dansk Kyst og Naturturisme i samarbejde med Destination Fyn, Nyborg Kommune og en række mindre aktører.

Pengene skal være med til at booste Fyn som mål for udenlandske turister. Pengene går til et specifikt projekt, der har fået navnet "Vækstprojekt Place Making Fyn", som skal forstærke Fyns internationale tiltrækningskraft og skabe fundamentet for en langsigtet strategi med sigte på udvikling af nye tilbud om oplevelser.

Helt specifikt handler det om at få fuldt udbytte af det, når Nyborg Slot står færdig efter en gennemgribende renovering. Det bekræfter forretningschef i Destination Fyn, Thomas Kastrup.

- Der er faktisk tale om tre spor i det samlede projekt, hvoraf Nyborg-delen er den største takket være de penge, 1,5 millioner kroner, Nyborg Kommune har bevilget. Ud over det ligger der også yderligere udvikling af Gastro Fyn, altså tiltrækning af turister via vort store udbud af lokale fødevarer, og så ligger der et tredje spor omkring international anerkendelse, som kan gavne på flere områder, forklarer Thomas Kastrup.

I Nyborg Kommune glæder turistchef Sanne Hoffensetz Andresen om det forestående samarbejde:

- Med projektet kan vi skabe rammerne for at udvikle Nyborg til et turismemæssigt fyrtårn, der gavner hele Fyn, og vi kan udvikle turismen med udgangspunkt i kultur og historie, lokale råvarer samt by- og havneliv, siger hun.

Helt overordnet ser Dansk Kyst- og Naturturisme store muligheder i at få flere turister til Fyn.

- Både på overnatninger og omsætning har Destination Fyn godt fat i markedet, og den udvikling skal projektet være med til at understøtte og videreudvikle, siger souschef for strategi og udvikling, Jacob Kirkegaard Larsen, og nævner også kulinariske oplevelser og styrkelse af Nyborg som særlig feriedestination på grund af de kulturhistoriske attraktioner - læs: Nyborg Slot.