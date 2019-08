Eksportplan koster: Robot-ejere måtte fylde kassen med nye millioner

Adm direktør Mads Nychel i robot- og automationsvirksomheden Egatec. Firmaet har siden 2016 investeret i et internationalt forhandlernetværk og en eksportplan, som nu begynder at kaste omsætning af sig i Odense-virksomheden, men det har krævet nye investeringer fra ejerne. Foto: Robert Wengler

Robotvirksomheden Egatec er ved at opbygge et internationalt forhandlernetværk og satser på eksport, men ambitionerne er dyre, så ejerne har måtte skyde et to-cifret millionbeløb i firmaet - optimismen er dog bevaret i virksomheden, som netop har landet en af sine største ordrer og ansat tre mand.

De har netop landet en af virksomhedens største ordrer, har ansat tre nye medarbejdere og forventer at komme ud af 2019 med sorte tal og overskud på bundlinjen. Optimismen er bevaret hos robotvirksomheden Egatec, som før dog tidligere i år har haft brug for en større økonomisk indsprøjtning fra ejerkredsen, efter at robot- og automationseksperterne kom ud af 2018 med et underskud i regnskabet på 9,5 millioner kroner. - Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende at lave underskud, men det var ikke overraskende, for vi investerer i en eksportplan og et internationalt forhandlernetværk, som er dyrt at opbygge, men det har været nødvendigt at få skabt det helt rigtige og sikre fundament, der kan bære de vækstplaner, der er for virksomheden, siger Mads Nychel, adm. direktør i Egatec. Samtidigt har virksomheden investeret en del ressourcer i udviklingen af en række standardløsninger indenfor palletering, pakning og intern transport, som også skal være med til at sikre en øget eksport.

Nye millioner fra ejerne Det har betydet, at ejerne Lars Hansen og Peder Stokkebro har skudt 12,4 millioner kroner ind i Egatec, så selskabet nu har en egenkapital på 5,5 millioner kroner. Mads Nychel erkender, at direktionen ikke havde forventet et underskud i den størrelsesorden, men nu kan se fremad med ro i sindet og ny optimisme. - Det har været mere omkostningstungt, end vi havde forudset, og vi har måske haft en lidt naiv tilgang til det, men der er fuld opbakning fra vores ejere og vi kan også allerede se de første resultater, siger han. Tilbage i 2016 havde virksomheden, der har robot- og automationsinvestor Lars Hansen som hovedaktionær, ikke nogen eksport. Siden er omsætningen ud af landet vokset støt, og med satsningen har Egatec efterhånden opbygget en eksportandel på 25 procent. Gennemtestede standardløsninger spiller en stor rolle, hvis eksportdrømmen skal realiseres. - Skal vi have succes med at levere maskiner og løsninger langt væk fra vores base i Odense, er det vigtigt at vores maskiner er gennemtestede standardmaskiner, som fungerer, og altid lever op til de ønskede performance krav fra kunderne, siger Mads Nychel. Virksomheden forventer at komme godt igennem 2019 og ud med et positivt resultat. Ordrebøgerne er fyldt op, senest har Egatec fået en meget stor ordre til firmaet Mountain Top Industries, som har base i Frederikssund. Firmaet er blandt verdens førende producenter af tilbehør til pick-up-trucks til globale kunder som VW, Toyota, Nissan og Ford. Ordren er en såkaldt genbestilling, da det er Mountain Tops tredje ordre hos Odense-virksomheden. - Det er virkelig glædeligt, og samtidigt er der tale om en stor to-cifret millionordre, som er på top fem over de største ordrer, vi har haft i Egatec, siger Mads Nychel.

Farvel til Automationsdagen Til gengæld bliver der ikke noget gensyn med den ellers meget velbesøgte Automationsdag, som Egatec har arrangeret i virksomheden fire år i træk. Senest før sommerferien, hvor 40 virksomheder udstillede og 500-600 gæster kom forbi. Fremover bliver Automationsdagen dog del af Teknologisk Instituts Robotbrag, fortæller Mads Nychel. - Vi har fået det ud af dagen rent brandingmæssigt, som vi gerne ville, da vi lancerede det. Det var jo dybest set en form for åbent hus - og så skal det da ikke være nogen hemmelighed, at det har trukket mange ressoucer i organisationen, som vi godt kunne bruge på andre ting. Nu stopper vi det, mens det er en succes og vi er meget glade for, at Teknologisk vil overtage det, siger direktøren.