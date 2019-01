Ekspert: Man kan være bekymret for, om hjemmetesten har værdi

Jesper Bonde er seniorforsker ved Hvidovre Hospitals patologiafdeling og har stået i spidsen for forskning i HPV-hjemmetests til kvinder i Region Hovedstaden. Han mener, at hjemmetests kan være en god idé, men at det kan være problematisk at anvende en privat forhandler. Han understreger, at han dog ikke forholder sig konkret til Test Dig Selvs produkter.

Hvorfor er det, at hver fjerde kvinde bliver væk fra screening for livmoderhalskræft?

- Mange bryder sig ikke om at få lavet en gynækologisk undersøgelse og screeningsprøve ved egen læge. En anden årsag er, at man er genert omkring sin krop og sidst, men ikke mindst, kan der være religiøse og kulturelle forhold, der gør, at man ikke bryder sig om at få foretaget undersøgelsen. Hvis det eksisterende tilbud ikke appellerer bredt nok, er der her et alternativ. Vi har gjort os umage med at finde den prøvebørste, der har den største evidens, og spørgsmålet er, hvad det her firma vil sælge. Jeg kan være bekymret for, om man med udgangspunkt i en svagt funderet, faglig viden tilbyder kvinder analyser, der ikke har nogen diagnostisk værdi. Man kan også være bekymret for, om praktiserende læger vil få lidt oprydningsarbejde, når kvinder søger ind i det offentlige sundhedsvæsen for at blive fulgt op efter en hjemmetest af en ukendt fabrikant.

Men hvis virksomhedens produkt har den rette kvalitet, hvad er så problemet med at gå gennem virksomheden?

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvordan kvaliteten bliver, men som udgangspunkt vil jeg sige, at uanset hvor i landet du bor, har du i forvejen adgang til et verdensklasse livmoderscreeningsprogram med dygtige medarbejdere.

Vil lægen tage udgangspunkt i resultatet fra hjemmetesten, eller vil han alligevel tage den om?

- Hvis vi ikke er fuldt ud orienterede om, hvad det er for en analyse, der er foretaget, kan vi ikke bruge den til at igangsætte et behandlingsforløb i det offentlige sundhedsvæsen. Det er min opfattelse, at langt de fleste læger vil gentage en test, som på denne måde er fundet i privat regi. Man bør blandt andet spørge en udbyder af en sådan service, op de lever op til EU's retningslinjer.

Er der grænser for, hvad der vil kunne lade sig gøre at teste sig selv for derhjemme?

- Principielt set nej. Du kan lave en test af alt, men det er ikke det samme, som at den virker, og det er igen det springende punkt. Hvad er det egentlig, du undersøger for? Hvad er det, du undersøger med, og hvor klinisk relevant er det resultat, du har?

Er hjemmetests noget, vi kommer til at se mere af i fremtiden?

- Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, om det kommer til at blive udbudt som en del af det offentlige sundhedsvæsen eller hos private udbydere, der skal have muligheden for at sælge den her form for analyser.

Er det et udtryk for en bestemt udvikling i sundhedsvæsnet, at flere foretrækker at teste sig selv?

Nej, det ser jeg egentlig ikke. Jeg ser det som et udtryk for, at sundhedsvæsnet er under den forandring, som et sundhedsvæsen altid skal være, hvor man tilpasser sig den udvikling, man er i. Det væsentlige er, at vi sørger for, at det hele sker på et grundlag, hvor ved, hvad kvaliteten og patientsikkerheden er.