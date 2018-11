Eksamenssælger er tilbage trods forbud og tvangsopløsning

Firmaet bag Fixminopgave blev stoppet af forbud og er under tvangsopløsning. Nu er det genopstået i ny form.

Før sommerferien blev firmaet En bedre fremtid IVS, der stod bag hjemmesiden fixminopgave.dk, forbudt først af Forbrugerombudsmanden og siden Sø- og Handelsretten. Nu er en lignende side opstået - umiddelbart med samme bagmand.

Det sker under navnet FMO Original, der kan læses som FixMinOpgave Original.

Mediet Gymnasieskolen.dk har afdækket, at selv om selskabet denne gang skriver, at det leverer hjælp til opgaver og ikke færdige opgaver, så sælger det reelt færdige opgaver. Samme praksis, der før sommeren blev forbudt.

- Det er totalt uacceptabelt, at gymnasieelever fortsat kan købe opgaver, siger Annette Nordstrøm Hansen, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, til Gymnasieskolen.dk.

- Det nye firma skal lukkes ned hurtigst muligt. Det er op til myndighederne at få gjort den her praksis ulovlig.

Firmaet En bedre fremtid IVS var ejet og drevet af Frederik Drews Gudmann Rasmussen, der var meget synlig i mediebilledet. Selskabet er efter forbuddet i tvangsopløsning.

FMO Original er ikke registreret hos Erhvervsstyrelsen som selskab, og ejerskabet af selskabets hjemmeside er skjult.

Men på den tilhørende Facebookside har Frederik Drews Gudmann Rasmussen præsenteret siden og budt potentielle kunder velkommen. Ifølge Gymnasieskolen.dk har han siden fjernet sit navn.

Over for samme medie fortæller han, at det nye selskab tilbyder vejledning. FMO Original svarer på Trustpilot en anmeldelse, der gør opmærksom på, at det kan være ulovligt, på denne måde (stavning uændret):

- Det er intet ulovligt i vores service. Denne anmeldelse emmer af fake news & henviser til et forum for gymnasie lærer.

Det nye selskab kan få en indflydelse, når det kommer til efterspillet efter fixminopgave. Her arbejder likvidator Jan Bech fra DLA Piper på at udrede trådene.

Han oplyste tidligere til Ritzau, at der kan blive tale om et krav mod Frederik Drews Gudmann Rasmussen for hævninger i selskabet, der er af privat art.

- Der kan potentielt være et problem (med FMO Original red.) i forhold til konkursboet, hvis der er overdraget aktiver eller aktiviteter, der tilhører boet. Det kan være hjemmesider, domæner eller mailadresser.

- Hvis den tidligere ejer har nye aktiviteter, der generer en indtægt, så vil det styrke et økonomisk krav fra konkursboet mod ham, siger Jan Bech.

Også politisk kan genfødslen af Fixminopgave få betydning.

- Når de åbenbart ikke forstår budskabet, så er vi jo nødt til at arbejde på et lovforslag, der rammer bredt. Det er den vej, vi bliver nødt til at gå.

- Ellers fortsætter det her bare. Hele tanken har været at få det stoppet og gjort det kriminelt. Og det kræver formentlig et lovforslag, siger undervisningsordfører hos Venstre Annie Mathiesen om udviklingen.

Frederik Drews Gudmann Rasmussen og Forbrugerombudsmanden har ikke svaret på Ritzaus henvendelser i forbindelse med FMO Original.