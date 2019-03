Opdateret klokken 11.30 med kommentarer fra Thomas Andersen.

Efter to fantastiske år med meget store overskud vendte Fayard i 2017/18 tilbage til meget lavere indtjening. Overskuddet før skat blev på 100 millioner kroner, et stort fald fra 2016/17-resultatet på 239 millioner kroner.

Det fremgår af en kort meddelelse fra værftet.

Fayard har i de foregående fem regnskabsår ellers haft en uafbrudt og meget kraftig vækst i indtjeningen. Den udvikling er nu blevet afbrudt med et fald på næsten 60 procent. Oven i købet siger værftets direktør Thomas Andersen, at resultatet for regnskabsåret 2018/19 sandsynligvis bliver lavere end 2017/18-tallet.

Alligevel er han godt tilfreds med regnskabet.

- Hvis jeg ser på markedet og på resultaterne hos vores kolleger og konkurrenter, så er jeg meget tilfreds. Vi har klaret os rigtig godt i forhold til dem, siger Thomas Andersen.

- Det er rigtigt, at overskuddet var meget bedre tidligere, men så må vi bare være ekstra glade for de år. Markedet er, som det er, og det afspejler regnskabet. Set i det lys er jeg meget tilfreds med, at vi har kunnet tjene 100 millioner kroner, siger han.

Tidligere har Fayard haft travlt med meget store opgaver - ombygning af offshore-rigge, ombygninger af meget store færger, færdiggørelse af store opgaver fra lukkede værfter.

- De opgaver har simpelthen ikke været der i den seneste tid, og der er ikke lige udsigt til, at de kommer igen. Det skyldes blandt andet forholdene i offshore-branchen, hvor man for eksempel har et stort antal nye rigge (platforme, red.), og så behøver man ikke at reparere så meget på de gamle, siger Thomas Andersen.

Han er tilfreds med, at værftet alligevel har været i stand til at skabe en høj belægning i dokkene.

- Vi har været tidligt ude med at tilbyde installation af blandt andet røgrensning, så der er vi foran mange konkurrenter, ellers havde regnskabet set dårligere ud, forklarer direktøren, der selv ejer værftet sammen med sin familie.

- Så der er overhovedet ingen krisestemning - heller ikke selv om overskuddet også ser ud til at falde i år. Vi kunne godt se, hvordan det udviklede sig, og vi har været i stand til at tilpasse vores omkostninger, så vi stadig har en meget sund forretning, siger Thomas Andersen.

Hele hans koncern fik i 2017/18 et overskud på 136 millioner kroner før skat, året før var tallet 264 millioner kroner.