At stå i spidsen for Lego er en ekstremt kompliceret ledelsesopgave. Dels kræver børn konstant nye Lego-æsker, og det stiller store krav til at ramme de rigtige produktnyheder hvert år. 60 procent af Legos sortiment udskiftes hvert år. Dels er Lego en produktionsvirksomhed med flere fabrikker, der leverer milliarder af klodser og millioner af æsker hvert år til børn over hele verden. En meget stor andel sælges i løbet af få måneder frem mod jul, og opgaven med at levere de mange æsker i de rigtige mængder og på de rigtige steder og på det rigtige tidspunkt kan ikke overvurderes.

Dengang var det Jørgen Vig Knudstorp, der stod i spidsen for ledelsen. Han anerkendes som Legos redningsmand, der i 2004 overtog ledelsen af et dengang nødlidende Lego og skabte enorm vækst i virksomheden.

- Det handler om at få noget kontinuitet ind i forretningen frem for en zigzag-kurs. Det er det, Niels B. Christiansen lægger an til, siger Flemming Poulfelt.

Der er ros hele vejen rundt til det årsregnskab, som Lego-topchef Niels B. Christiansen i onsdags præsenterede for verdenspressen. Foreløbig ligner 2017 en enlig svale med faldende salg og overskud, for allerede i 2018 trodsede Lego vanskelige forhold på legetøjsmarkedet og voksede igen.

- Der er områder, hvor vi i dag har lavere omkostninger, men vi har taget de lavere omkostninger og investeret dem i at sikre, at vi har det rigtige setup til fremtiden, siger Legos finansdirektør Marjorie Lao. PR-foto

Men inden Niels B. Christiansen kom ind, gennemførte Jørgen Vig Knudstorp fyringer af 1400 ansatte, heraf op mod 600 i Billund. Erkendelsen var, at der var opstået for meget bureaukrati i Lego, og det trak salget ned. Børn elskede stadig Lego, og produktnyhederne fejlede ikke noget. Men Lego var ikke dygtig nok til at få varerne ud over rampen.

Ingen garantier

Traditionen tro gjorde Lego det til en begivenhed at præsentere sit regnskab, og det foregik i år i Lego House, der er et nyt stort oplevelseshus midt i Billund. Efter pressemødet mødte avisen Danmark både Niels B. Christiansen og hans vigtige sekundant, finansdirektør Marjorie Lao.

Topchefen var i godt humør efter at have leveret et flot regnskab efter sit første hele år som direktør. Han fortalte om, hvordan han kunne mærke en stolthed i hele organisationen over, at pilen igen peger den rigtige vej.

Men han var også klar til at tale om, hvordan Lego undgår at gentage fadæsen med at få for meget fedt på organisationen. Han protesterer dog over udtrykket "fedt", for ingen er blevet ansat i Lego uden grund.

Men kan du undgå at ende i samme situation, som førte til et fald i omsætningen i 2017?

- Det kan man ikke garantere. Det er jo altid en balance. I en periode, hvor alting går op, er man nødt til at sørge for, at man har ressourcerne til at drive sin (voksende, red.) forretning. Nu er vi meget opmærksomme på, hvad vi investerer i. Allerede i 2018 har vi investeret mere end 200 millioner kroner ekstra i vores produktinnovation. Vi ved, at de sjoveste og mest spændende produkter virkelig flytter noget, siger Niels B. Christiansen.

Men der er også allerede kommet mange nye ansigter om bord i Lego. Ved udgangen af 2018 var der 17.385 ansatte i Lego, heraf ca. 3800 i Billund.

- Ja, vi ansætter folk og bygger ressourcer op. Men vi gør det ret målrettet i forhold til de megatrends, der er. Det kan forhåbentlig være med til at sikre, at vi bliver stærkere på de steder, hvor vi skal blive stærkere, siger Niels B. Christiansen.

Med megatrends taler han om de store omvæltninger, der sker i legetøjsbranchen i disse år. De fysiske legetøjsbutikker er presset. Amerikanske Toys'r'us gik konkurs sidste år og rystede hele branchen. Herhjemme blev Fætter BR ramt af konkurs, men genopstår nu med nye ejere.