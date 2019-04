Efter strid: Han skal styre Totalbanken

Claus Moltrup blev sent onsdag aften valgt som ny bestyrelsesformand for den omstridte Totalbanken i Aarup.

Det bliver den 50-årige erfarne Claus Moltrup fra Langeskov, der skal stå i spidsen for Totalbanken i fremtiden. Det blev resultatet efter bankens generalforsamling onsdag aften.

Bestyrelsesformanden gennem 27 år, Poul Fishcer, forlod sin post på grund af aldersbegrænsningerne i vedtægterne på den usædvanlige generalforsamling, der også bød på et forgæves aktionæroprør. En del af kravet fra oprørerne lød på, at netop Claus Moltrup med navns nævnelse skulle fjernes fra bankens ledelse, men det lykkedes ikke.

Efter seks år i bestyrelsen og som formand for bankens revisionsudvalg er Claus Moltrup en erfaren afløser for formanden. Han startede sin karriere med 12 år som statsautoriseret revisor i Deloitte i Odense, og han er stadig censor på cand.merc.aud.-uddannelsen på Syddansk Universitet.

Revisionskarrieren fik et pludseligt stop lige før udnævnelse til partner i Deloitte, da Claus Moltrup påviste store uregelmæssigheder hos en af sine kunder, L'Easy. Det viste sig, at de problematiske tal skyldtes organiserede tyverier fra lageret af hvidevarer og elektronik, og L'Easys ejer, Niels Thorborg, reagerede ved at gøre Claus Moltrup til direktør for sin succesfulde virksomhed.

Efter næsten ni år på den post, skiftede han til Odenses store, internationale platform for bilhandel, Autorola/Autocom, hvor han sad i ledelsen i seks år.

Siden har han haft enkelte lederstillinger og et stort antal bestyrelsesposter i mange forskellige erhvervsvirksomheder. I maj 2017 købte han sammen med andre rejsebureauet Limpopo Travel/Diana Hunting Tours i Svendborg, som han siden har ledet.