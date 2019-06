Efter skandalesager om løndumping og skattesnyd: Facebook-entreprenør indgår samarbejdsaftale med 3F

Efter tech-giganten Facebook i januar 2017 annoncerede, at de ville bygge et gigantisk datacenter i Odense, har flere skandalesager om løndumping for millioner og muligt skattesnyd ramt prestigebyggeriet i den sydøstlige del af Odense.

Sagerne har blandt andet handlet om de to underleverandører det irske firma Errigal og virksomheden Tag og Facade, som et britisk selskab står bag, der begge har snydt deres ansatte for adskillige millioner af lønkroner. Sidstnævnte er desuden mistænkt for skattesnyd, en sag skattemyndighederne i øjeblikket er ved at kulegrave.

Nu er det imidlertid lykkedes 3F Bygningsarbejderne, som har afsløret de omtalte sager, at indgå en samarbejdsaftale med den britiske hovedentreprenør på byggepladsen, Mace, som kan være med til at undgå lignende sager i fremtiden.

Det er i hvert fald håbet hos 3F, som med aftalen blandt andet får øget adgang til medarbejderne på byggepladsen, så de ansatte kan blive oplyst om, hvilke rettigheder de har, når de arbejder i Danmark.

- Jeg har det rigtig godt med, at vi har indgået aftalen. Det er et stort skridt i den rigtige retning. Det giver stadig ikke den adgang, som vi allerhelst ønsker, og som vi har på almindelige danske byggepladser, men det er et skridt i den rigtige retning og kan forhåbentlig være indgang til yderligere samarbejde i fremtiden, siger Christian Foli, faglig sekretær i 3F Bygningsarbejderne Fyn.

Han har spillet en hovedrolle i afsløringen af de sager, der har været på byggepladsen i Tietgenbyen, og har blandt andet haft tæt kontakt med flere af de ansatte, som er blevet snydt af Maces underleverandører.

For hovedentreprenøren Mace er især signalværdien i samarbejdsaftalen meget vigtig. Projekt direktør hos Mace, John Dowling håber, at aftalen vil betyde, at man fremover undgår misforståelser virksomheden og fagforeningen imellem.

- Jeg tror, det er vigtig for alle at se, at vi arbejder sammen, siger John Dowling.

- Hvis vi finder ud af, at der er underentreprenører, der ikke overholder gældende overenskomster, så vil det ikke blive tolereret af Mace, understreger han.