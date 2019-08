Efter langt slagsmål: Fynsk bank trykker flere aktier

For et år siden forhindrede Heine Delbing (til højre) og andre aktionærer, at Totalbanken kunne udvide kapitalen. Men i år ser chancerne større ud. Arkivfoto: Jesper Beenfeldt Nielsen

Sidste år endte det i en fiasko, da Totalbanken prøvede at få lov til at hente mere kapital ved at udstede nye aktier. Nu forsøger banken igen, og denne gang ser mulighederne meget bedre ud.

Sidste år satte flere oprørske aktionærer en stopper for det, men i år ser det ud til at lykkes for Totalbanken i Aarup. Banken vil gerne have mere kapital, og vil derfor sælge 467.000 nye aktier, som kan give 35 millioner kroner ekstra i på kontoen. For et år siden forsøgte bankens bestyrelse at gennemføre nogenlunde samme manøvre, men dengang blev udvidelsen stoppet af flere storaktionærer, blandt andet tidligere ejendomsinvestor Heine Delbing, Odense. Men i år ser det ud til, at det vil lykkes at udvide kapitalen, så banken bliver mere solid. Der kommer i hvert fald ingen modstand fra Heine Delbing. - Det lyder som en god idé. Banken vokser, og derfor har den brug for kapital. Det har jeg ikke noget imod, siger Heine Delbing. Eksisterende aktionærer står i første række til at købe de nye aktier. - Jeg har endnu ikke besluttet, om jeg vil deltage i den runde. Men jeg kan fortælle, at jeg så sent som tirsdag i denne uge købte flere aktier over børsen, siger Heine Delbing, der nu ejer 19,54 procent af banken. - Jeg overvejer lige nu, om jeg skal søge Finanstilsynet om lov til at eje mere end 20 procent, så jeg kan købe mere op. Det er en god pengeanbringelse, siger han.

Delbing beholder aktier Efter et drama op til den seneste generalforsamling åbnede han for muligheden for at sælge sine aktier. - Jeg vil da stadig kigge på det, hvis jeg får et tilbud, men ellers beholder jeg dem bare. Ellers skal jeg jo vinde et andet sted at investere pengene, siger Heine Delbing i dag. En anden kritisk storaktionær, Jesper Bak, har ikke nogen kommentarer til udvidelsen. - Jeg har lige set det og har en del andet at tage mig af, så jeg vil helst ikke kommentere det, siger han. De nye aktier kommer til at koste 76,05 kroner, som var kursen på aktien tirsdag efter offentliggørelsen af regnskabet for første halvår. Den udvidelse, der faldt på gulvet sidste år, indeholdt en rabat på de nye aktier, desuden var beløbet flere gange større. Derfor skulle den godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, hvilket ikke lykkedes. Den nye kapitaludvidelse anderledes, og derfor kan bestyrelsen selv sætte den i gang. Udbuddet slutter 9. september, og resultatet bliver offentliggjort 12. september.