Efter kuldsejlet salg: Ørsted venter exit fra Radius i 2019

Ørsted arbejder videre med salg af Radius og regner med at have fundet en løsning i løbet af året.

Ørsted arbejder videre med at skille sig af med elselskabet Radius, efter at et politisk flertal i Folketinget i januar blokerede for et salg.

Energiselskabet forventer et exit i løbet af 2019, skriver Ørsted i sit årsregnskab.

- Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at Ørsted ikke er den bedste langsigtede ejer af disse forretninger.

- Som en konsekvens har vi klassificeret forretningerne som aktiver bestemt for salg, og vi fortsætter med at undersøge mulighederne for at afhænde dem. Vi forventer et exit fra alle disse forretningsområder i løbet af 2019, skriver Ørsted.

Salgsprocessen af Radius, der også talte et par andre mindre af Ørsteds selskaber, blev bremset i januar.

Staten er hovedaktionær i Ørsted, og opbakningen til salget smuldrede, da Socialdemokratiet og SF trak deres støtte.