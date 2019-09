Efter fyringsrunder: Lego har øget antallet af ansatte

Lego har ansat flere medarbejdere i både Danmark og globalt for at understøtte sin vækst.

Inden for de seneste år har Lego måttet gennemføre flere fyringsrunder for at tilpasse udgifter efter indtægterne.

Større fyringsrunder har der dog ikke været nogen af i første halvdel af 2019, og samlet er der kommet flere medarbejdere til hos Lego.

Det fortæller Niels B. Christiansen, administrerende direktør hos Lego, efter at den danske legetøjsproducent tirsdag har offentliggjort regnskab for de første seks måneder af 2019.

- Vores medarbejderantal er steget. Det gælder både globalt og i Danmark, siger Niels B. Christiansen.

En af de seneste fyringsrunder hos Lego blev meddelt i efteråret 2017, hvor selskabet skulle sige farvel til i alt 1400 medarbejdere.

Omkring 500 til 600 af de stillinger skulle findes i Danmark, hvor der op til fyringerne arbejdede cirka 4500 medarbejdere.

Ifølge Lego arbejdede der ved udgangen af juni i år cirka 4000 medarbejdere i Danmark. Det var omtrent 150 flere, end der arbejdede i Danmark omkring nytår.

Samme udvikling i antallet af medarbejdere oplever Lego i resten af verden, oplyser Niels B. Christiansen.

I regnskabet fra Lego fremgår det, at selskabets udgifter er vokset med 12 procent til 11,3 milliarder kroner i første halvdel af 2019 sammenlignet med samme periode af 2018.

De øgede udgifter har bidraget til at give Lego et overskud på 2,7 milliarder kroner. Det var 12 procent lavere end i første halvdel af 2018.

- Vi har besluttet at investere relativt kraftigt i det, der skal give os langsigtet vækst. Og det er også årsagen til, at vores indtjening er gået lidt ned i første halvår, forklarer Niels B. Christiansen.

Foruden flere medarbejdere har Lego også investeret i åbning af nye markeder, udvikling af nye produkter og ekspansion i Kina.