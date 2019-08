It-virksomheden JDM på Middelfartvej i det vestlige Odense har haft fart på i 2019. I februar fusionerede det med en kollega i Aarhus, og fra tirsdag 13. august har en virksomhed i Lyngby også været med i familien, der fortsætter under JDM-navnet.

- Vores strategi er at vokse og at være til stede flere steder i landet, og det er vi kommet et godt stykke med i år med de to fusioner, siger driftsdirektør Kenneth Holm Lildholdt, JDM.

Efter at være blevet lagt sammen med Massive Dynamics i Aarhus og Cloudworkers i Lyngby er JDM-koncernen oppe på 50 ansatte, som især arbejder med såkaldte cloud-løsninger til erhvervslivet, hvor it-lagring og meget andet sker på store datacentre i stedet for på virksomhedens egen server i kælderen.

- JDM havde i forvejen en del kunder på Sjælland, så derfor har det været en klar fordel at få en placering i hovedstadsområdet også, siger Kenneth Holm Lildholdt.