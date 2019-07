Efter Tinderbox-event: Firmaer indkalder til 47 jobsamtaler

47 jobsamtaler

Technology Denmark har haft de første følere ude hos virksomhederne for at vurdere om de forrige års succes med at matche talenter og virksomheder om en underskrevet jobkontrakt bliver gentaget. Og det ser udmiddelbart ud til at lykkes endnu bedre i år, lyder meldingen fra adm. direktør i Technology Denmark, Mette Beck-Nielsen.

Ialt forventer de 10 virksomheder altså at ansætte 34 personer, men da der kun deltog 40 talenter, kan der bliver kamp om kandidaterne.

- Vi har her ugen derpå indhentet tal fra virksomhederne på antal kontakter, forventede jobsamtaler og forventet jobskabelse, og jeg er meget glad, siger hun.

Virksomhederne, som talte bl.a. TV2 Danmark, Hesehus, Ordbogen, HR-On og Esoft, har meldt positivt tilbage.

Firmaerne vil samlet set tage kontakt til 68 kandidater og 47 vil blive kaldt til samtale, lyder meldingen til Technology Denmark, hvilket altså betyder, at der er en del kandidater som er på ønskelisten hos flere virksomheder, siger Mette Beck-Nielsen.

Tidligere har der i snit været 10 jobmatch efter eventen. Hvor mange af årets jobsamtaler, der bliver til reelle job er for tidligt at sige, men der er allerede afholdt flere samtaler og flere følger i den kommende uge.

- Og når vi bare halvdelen af de ansættelser, så er det klart vores bedste år, siger Mette Beck-Nielsen.