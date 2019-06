Efter 45 års diskretion: Olav de Linde røber størrelsen på sin formue

Udover de 5,8 milliarder kroner er forventningen, at byggeselskabet vil komme ud af det kommende regnskabsår med et overskud på 125 til 150 millioner kroner før værdireguleringer.

Tallene viser, at Olav de Lindes ejendomme har en værdi på 5,8 milliarder kroner. Overfor Ejendomswatch.dk understreger Olav de Linde dog, at det er "meget forsigtigt værdifastsat".

Olav de Linde har aldrig brudt sig om at tale om hverken sin personlige formue eller penge, ligesom det kun er skattevæsenet, der har set regnskaberne gennem årene. Det har fået flere til at spekulere om formuens størrelse.

Olav de Linde har gennem årerne opbygget et af landets største privatejede ejendomsimperier, og han er kendt som byggematadoren fra Aarhus. Han har sat kraftige aftryk på Odense, hvor han ejer mange ældre ejendomme i det centrale Odense og har planer om at bygge i Åløkkeskoven.

Genbruger og bevarer

Ejendomsselskabet Olav de Linde blev stiftet for mere end 40 år siden. Den spæde start blev grundlagt, da Olav de Linde sammen med sin tvillingebror Mogens de Linde købte en ejendom i Falstersgade i Aarhus.

- Men lejligheder, det var ikke os, fandt vi ud af, så vi solgte den med tab, har Olav de Linde tidligere sagt til Århus Stiftstidende.

Siden da må man dog sige, at han har fået flair for det med ejendomme. Han bevarer, hvad der bevares kan, og han er kendt for at forvandle tidligere industribygninger om til kontorlandskaber og erhvervsparker med genbrug.

For det vandt han også tidligere i år Erhverv Aarhus Prisen 2019.

- At kende historierne bag bygninger, ejendomme og områder er vigtigt. Bygningerne skal rumme fortid, nutid og fremtid under samme tag. Det gør vi ved at genbruge tingene og tænke skævt og anderledes, lød det fra Olav de Linde, da han fik prisen.

Selvom Olav de Lindes tre børn nu indtræder i virksomheden, vil det fortsat være Olav de Linde, der styrer selskabet.