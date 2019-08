Efter 20 år i chefstolen: Imperiebygger forlader hotellet

Det betyder, at konferencestedet i dag har 160 ansatte, 422 værelser, 750 senge og et væld af plads i restauranter, konferencesale og møderum, som hvert år besøges af flere end 275.000 gæster. Investeringerne har ikke været forgæves, i de seneste tre år har overskuddene været på 14-16 millioner kroner om året - et væsentligt højere niveau end tidligere.

Fyns klart største hotel - og et af Danmarks største - skal have ny direktør. Efter 20 år i chefstolen på Hotel Nyborg Strand stopper Poul Jacobsen ved årsskiftet og går lidt senere på pension.

Konsulent i tre måneder

Poul Jacobsen rejste i marts 2000 fra Hotel Fjordgården i Ringkøbing for at afløse Nyborg Strands daværende direktør Carl Alfred Munck - far til Munck Gruppens ejer, Hans Christian Munck. Efter sit stop som direktør 31. december fortsætter han som konsulent i tre måneder, hvor han skal føre hotellets store køkkenbyggeri sikkert i havn. Derved når han op på de 20 år i jobbet.

Nyborg Strand ejes af en fond, der "ledes i en kristen ånd og har til formål at afholde, støtte og fremme afholdelse af og deltagelse i større kristelige møder på Folkekirkens grund på Hotel Nyborg Strand," som det udtrykkes. Formand er Jens Maibom, der også er formand for menighedsrådet ved Jelling Kirke. Bestyrelsen har sat firmaet Krejsager & Partners til at finde en afløser for den afgående direktør.