EU udskriver bøde på 11 milliarder kroner til Google

EU-Kommissionen har onsdag udskrevet endnu en milliardbøde til Google. Denne gang for at misbruge en stor dominans på markedet for netannoncer fra 2006 og ti år frem.

- Google har cementeret sin dominans over søgeannoncer på nettet og beskyttet selskabet selv mod pres fra konkurrenter, siger EU-kommissær Margrethe Vestager på et pressemøde.

Bøden er på 1,49 milliarder euro. Det svarer til 11 milliarder danske kroner. Dermed er den langt under, hvad kommissionen ifølge EU-regler kunne have udskrevet.

Det er den tredje store bøde fra EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, til den amerikanske søgemaskine, som er den mest brugte på verdensplan. Google er også dominerende i EU.

Tidligere har Google fået EU-bøder for et samlet beløb på 6,7 milliarder euro. Det svarer til 50 milliarder kroner. Google har anket de tidligere sager.

Den seneste sag handler om Googles partnerprogram AdSense, der tilpasser annoncer, så de tænkes relevante for brugerne af hjemmesiden.

Google formidler annonceplads hos eksempelvis netaviser og på rejsehjemmesider.

Google vil, lover virksomheden, i de kommende måneder foretage nogle ændringer, der skal give mulige konkurrenter bedre adgang. Det fremgår af et blogindlæg, der blev offentliggjort tirsdag.

Heri skriver en underdirektør, at Google har "lyttet til EU-Kommissionen og andre", og man har taget skridt i retning af at imødekomme kritikken.

- Vi har altid forsøgt at give mennesker de bedste og hurtigste svar. Uanset om det er direkte fra Google eller fra det store udbud af specialiserede hjemmesider og app-udbydere, der er tilgængelige, skriver Kent Walker.