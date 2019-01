EU sender advarsel til Danmark for mangelfuld fiskerikontrol

Der sker en utilstrækkelig registrering af danske fiskeres fangster, og ikke alle fangster bliver vejet ved landing, som EU-regler kræver.

Det skriver EU-Kommissionen i en formel skrivelse til Danmark som led i en igangværende traktatbrudsprocedure.

EU-reglerne har været gældende siden 1. januar 2010.

De mest grelle eksempler på manglende håndhævelse gælder fiskeri til industrielle formål.

Når danske myndigheder ikke sikrer denne kontrol, kan det føre til overfiskeri.

Præcise registreringer af fangster er ifølge kommissionen afgørende for, at man i tide kan skære i kvoten for et bestemt fiskeri.

Både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten har tidligere rettet skarp kritik af fiskeriforvaltningen i Danmark.

Miljøorganisationen ClientEarth Fisheries bifalder, at kommissionen har sendt advarslen til Danmark for et "åbenlyst brud" på reglerne.

- Vi er også bekymrede over, at danske myndigheder uddeler offentlige midler til fiskere, som bryder reglerne, siger Elisabeth Druel, som er jurist i ClientEarth.

Hun henviser til, at støtte kun må gives til fiskere, som ikke har handlet i strid med forvaltningsreglerne i løbet af det seneste år. Hun henviser til, at Rigsrevisionen i en rapport har vist, at det faktisk sker i Danmark.

Med det aktuelle brev fra EU-Kommissionen retter også Greenpeace i Danmark kritik af forvaltningen.

- Det er utroligt, at den langstrakte sag om kaos i den danske fiskeriforvaltning bare fortsætter og fortsætter. Fra ministerens side er vi blevet lovet, at der skulle ryddes op, men det virker i den grad til at trække ud, siger projektleder Sune Scheller i en pressemeddelelse.

Danmark har to måneder til at svare på den skriftlige henvendelse fra EU-Kommissionen. Hvis kommissionen ikke er tilfreds med svaret, er næste skridt, at den sender en begrundet udtalelse tilbage.

Derefter kan sagen ende ved EU-Domstolen.