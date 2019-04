Forbrugere kan være blevet snydt for den bedst mulige teknologi til at reducere gasser fra biler, mener EU.

Konkurrence er en god ting, set fra EU-kommissær Margrethe Vestagers stol i Bruxelles. Fordækte forsøg på at forhindre konkurrence går ikke.

I et brev fredag til BMW, Daimler og VW skriver kommissæren, at EU-Kommissionen foreløbigt er nået frem til, at de tre virksomheder har handlet i strid med reglerne.

Det er sket ved, at de hemmeligt har samarbejdet om at bremse konkurrencen på udvikling af teknologi, der kunne gøre diesel- og benzinbiler mere miljøvenlige.

- Virksomheder kan samarbejde på mange måder om at forbedre kvaliteten af produkter. Men EU's konkurrenceregler tillader ikke, at man i hemmelighed indgår aftaler om præcis det modsatte, siger Vestager i en meddelelse.

Resultatet kan ifølge kommissionen have været, at forbrugerne er blevet snydt for den bedst mulige teknologi til reducering af miljøskadelige gasser.

Det har stået på i perioden fra 2006 til 2014.

Sagen handler ikke om eventuelle brud på miljølove. Den handler udelukkende om regler for konkurrence.