- Vi har temmelig mange bedrifter, som har en udfordring med høj gæld, siger Christian Lund, der er formand for de danske kvægproducenter under Landbrug og Fødevarer og selv driver landbrug i Sønderjylland. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Nogle kommer til at forlade vores erhverv, lyder det fra kvægproducenternes formand. En femtedel af kvægbrugene risikerer at lukke, viser nye tal

Et ud af fem kvægbrug er truet på eksistensen efter det barske tørkeår 2018. Det viser tal fra landbrugets videnscenter, Seges, der blev fremlagt på en kvægkongres i Herning mandag. I alt 19,4 procent af kvægbrugene har både en høj gæld og underskud på likviditeten, altså den løbende drift. Dermed lever de på bankernes nåde og befinder sig dermed i en dybt sårbar situation. - De vil blive udfordret af et vådt år, som vi havde i 2017, og et tørkeår som 2018, siger Christian Lund, formand for kvægproducenterne i Landbrug & Fødevarer. For hele landbruget blev konsekvenserne af den solrige sommer ikke så voldsomme, som det først så ud. Landbrug & Fødevarers første prognoser talte om et tab på seks milliarder kroner, der kunne henføres til tørken. I dag er forventningen, at landbruget slipper med en regning på fire milliarder kroner. For den enkelte landmand er det dog ganske håndgribeligt. Regnskaber fra 426 kvægbedrifter, som Seges har analyseret, viser et gennemsnitligt tab på 400.000-500.000 kroner. Det gælder de konventionelle mælkeproducenter. For de økologiske bedrifter er tørketabene endnu større, i omegnen af 700.000-800.000 kroner. Det skyldes, at økologerne typisk er mere selvforsynende med foder, men med et dårligt høstresultat må de i højere grad købe kostbart foder andre steder.

Skal øge produktiviteten Nedturen fremgår direkte af de regnskaber, som Seges har haft adgang til. I 2017 tjente de økologiske landbrug en smule flere penge end de konventionelle landmænd. Sidste år endte anderledes, da økolandmændene oplevede en nedgang i driftsresultatet på 964.000 kroner til et resultat på 533.000 kroner. Driftsresultatet viser fortjenesten, før landmanden har fået sin egen løn, samt en stribe andre udgifter. For de konventionelle kvægproducenter faldt driftsresultatet fra 1,5 millioner kroner til 808.000 kroner, igen før landmanden fik sin løn. - Vi har temmelig mange bedrifter, som har en udfordring med høj gæld. Nogle vil desværre komme til at forlade vores erhverv. Andre vil gennem øget produktivitet og med hjælp fra politiske resultater, hvor vi skal have fjernet nogle skatter og afgifter, kunne løfte sig over i den gruppe, hvor de stadig har en gæld, men kan skabe et likviditetsoverskud og vise, at deres produktivitet er intakt. Så kan de selv arbejde sig ud af krisen, siger Christian Lund.

Milliarder fra Arla De landmænd, der leverer mælk til Arla Foods, kan se frem til et pænt plaster på såret. Det skyldes, at Arlas bestyrelse i sidste uge besluttede at udbetale 2,2 milliarder kroner i efterbetaling til de landmænd, der - fordelt over store dele af Nordeuropa - ejer mejerikoncernen. Beløbet svarer til hele Arlas overskud sidste år, og pengene dukker op på landmændenes bankkonti i begyndelsen af marts, hvis repræsentantskabet som forventet godkender efterbetalingen. Ifølge Seges kan de danske Arla-landmænd se frem til en gennemsnitlig efterbetaling på 205.000 kroner fra Arla Foods. Holdningen hos landmændene er dog, at de dermed blot får adgang til de penge, som Arla Foods har tjent til dem. - Det er dejligt, at Arla er med til at bakke os op i denne svære situation, men mange små mejerier har gjort det løbende ved at udbetale penge efter udfordringerne med tørken, siger Christian Lund.

Misligholder lån I november sidste år var Nationalbanken ude med en skrap analyse af landbrugets situation. Den afslørede, at mange landbrug har en så dårlig økonomi, at det er tvivlsomt, om deres forretning er levedygtig på længere sigt. Analysen byggede på tal fra bankerne og deres udlån til landbruget. I juni 2018 var ca. 40 procent af de mellemstore bankers udlån til landbruget misligholdte. Det betyder, at landmændene ikke har betalt rente, gebyr eller afdrag i mere end 90 dage - eller at det vurderes som usandsynligt, at landmanden kan opfylde sine forpligtelser uden at stille yderligere sikkerhed. Dengang var konklusionen i øvrigt, at bankerne nu har en så stor indtjening, at de har råd til at rydde op i landbrugskunderne og dermed trække tæppet væk under massevis af landmænd. Christian Lund, der selv er mælkeproducent i Sønderjylland, ser dog en form for lys forude. - I januar og februar har Arla valgt ikke at sætte priserne ned, og det er et godt tegn. Der er også EU-lagre med mælkepulver, som er tømte, så jeg er fortrøstningsfuld omkring 2019. Men jeg vil overhovedet ikke sige, at det bliver godt, oplyser han.