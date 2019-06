Dyrskuet ældgammel tradition: Det første på Fyn var i 1832

I kølvandet på de store landboreformer, der blev gennemført sidst i 1700-tallet, voksede et fagligt samarbejde inden for landbruget frem. På Fyn blev Fyens Stifts Patriotiske Selskab dannet i 1810, og selskabet koncentrerede snart sine aktiviteter omkring landbruget. Derfor var det også helt naturligt, at selskabet kom til at stå bag de første dyrskuer i Odense.

Det Fynske Dyrskue, som åbner fredag kl. 8.00, er ikke noget nymodens påhit. Dyrskuets historier skriver sig næsten to århundreder tilbage i tiden, for det allerførste fynske dyrskue blev afholdt i 1832. Det blev arrangeret af Fyens Stifts Patriotiske Selskab i samarbejde med en komité for hestevæddeløb - og derfor var der både vrinskende heste og brølende køer repræsenteret på skuet.

Odenses vokseværk gjorde, at dyrskuepladsen flere gange måtte flyttes. Da kong Frederik den 8. i 1910 besøgte dyrskuet i Odense, foregik det på en plads på Åløkkegårdens jord ved Rugårdsvej ved hjørnet af Store Glasvej, men da Odense Slagterlaug arbejdede for at få opført et selvstændigt offentligt slagtehus, kom pladsen i skudlinjen.

På Dyrskuepladsen fra 1961

Derfor måtte dyrskuet i mellemkrigstiden rykke over på et område nord for Middelfartvej umiddelbart uden for viadukten over jernbanen. Her holdt skuet til i nogle årtier, men omkring 1960 ophævede Odense Kommune kontakten med landmændene fra Landboforeningen. Kommunen havde andre planer for pladsen, og det blev overladt til Gartnernes Salgsforening (GASA) at bygge på pladsen - nu er GASA også flyttet, og Odenses nye bydel Gartnerbyen er ved at tage form.

Dyrskuet var dog ikke hjemløst længe. Landmændene og kommunen fandt hurtigt et nyt tilholdssted, og i 1961 flyttede aktiviteterne til den nuværende plads ved ringvejen, hvor det fynske fællesskue, nu med Det Fynske Dyrskue som officiel titel, har holdt til lige siden.

Antallet af landbrug er faldet drastisk, men dyrskuet har overlevet, og i dag står de fynske landboforeningers fællesorganisation, Centrovice, sammen med Patriotisk Selskab bag fællesskuet, som i 1989 kunne fejre, at det afholdtes for 100. gang. Dyrskuerne har spillet en stor rolle for det faglige arbejde inden for landmændenes rækker, men man skal heller ikke overse, at de også har betydning for relationerne mellem land og by.

Derfor er det en fast tradition, at der er åbningstaler både fra landbrugets førstemand, Torben Povlsen, og Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel. Således også i dag kl. 12, når dyrskuet officielt åbnes.