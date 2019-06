Dyrskue i børnehøjde: Maskinerne var et sikkert hit

- Det bedste er det gode ryglæn, at man kan sætte sin skoletaske, blinklyset, og at den er virkelig fed at sidde på.

Det gik efter tur at få lov til at sidde på en af de mange populære maskiner, og her venter klassekammeraterne tålmodigt. Foto: Sugi Thiru

Traktorer er altid sjove

Også de helt små børn var at finde i området med de store maskiner. Gitte Schjødt er dagplejer og havde sammen med sin kollega en god håndfuld 0-2 årige med.

- Traktorer er altid sjove, især for drengene. Også for pigerne, men specielt for drengene. Men nu skal vi snart have spist vores madpakker, og så skal vi hjem. Der er en middagslur, der kalder, siger Gitte Schjødt.

Selvom området med de store landbrugs- og havemaskiner tiltrækker Dyrskuets yngre publikum, er der også andre områder, der lige skal rundes. Vennerne Albert og Valde på ATV'en har allerede været forbi tivoliet, og inden der skal spises madpakker med resten af 1.B, skal de lige over og se på nogle af dyrene.

- Vi skal være her hele dagen, så vi kan nå at se det hele. Vi må gerne gå rundt selv, og det er rigtig fedt - meget bedre end at være i skole, lyder det fra syv-årige Albert, inden de to kammerater styrter mod den lange candyfloss-kø.