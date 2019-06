Dyr vækst i Odense: Magert resultat hos Danmarks største reklamefotografer

Det blev ikke til meget overskud i 2018 i foto-virksomheden Skovdal Nordic med hovedsæde på Odense Havn. Året gav blot et resultat på 131.000 kroner før skat - væsentligt mindre end året før.

Firmaet er Danmarks største inden for reklamefoto og har afdelinger i København, Aarhus og Shanghai.

Virksomheden forklarer selv det skrabede resultat med store investeringer i vækst. Ifølge en pressemeddelelse har investeringer i udvikling af de tre danske studier og de i alt 35 ansatte kostet på bundlinjen.

- Jeg synes, vores årsregnskab vidner om, at vi er en arbejdsplads, der har valgt at beholde vores dygtige medarbejdere og udvikle på dem. Det er for os værd at bruge pengene på, da det sikrer, at vi fortsat kan være foran vores konkurrenter, siger direktør Jonas Pasgaard Krogh ifølge pressemeddelelsen.

- Vi investerer meget i vækst, og det kan ses på vores regnskab for 2018. Jakob og jeg har aldrig været så fokuserede på bundlinjen, vi er mere fokuserede på udvikling. Og det er nok også en af grundene til, vi er så store i dag, siger firmaets medstifter og bestyrelsesformand Inge Skovdal.

Hun stiftede sammen med sin mand Jakob Skovdal virksomheden i 2002. I 2017 solgte de en tredjedel af virksomheden til Jonas Pasgaard Krogh, der samtidig blev administrerende direktør, mens ægteparret rejste til den nye afdeling i Shanghai.

De mange økonomiske og personalemæssige ressourcer, der er brugt på at etablere en afdeling i Shanghai-afdelingens startproblemer har også haft betydning for det beskedne overskud i Skovdal Nordic. Det kinesiske selskab er ganske vist ikke direkte forbundet til hovedvirksomheden, men Inge Skovdal har været lånt ud fra hoved-firmaet, som har måttet undvære både hendes arbejdsindsats og hendes sædvanlige, tætte ledelse af medarbejderne.

Mens hun har været væk har flere nøglemedarbejdere forladt firmaet og taget kunder med sig. Det har kostet en million kroner i tabt omsætning, vurderer Inge Skovdal.

- Lige nu kigger vi indad og overvejer, hvorfor de kunder er rejst, og hvad vi kunne have gjort bedre, så det ikke var sket, siger hun.

Ifølge virksomheden er der 35 ansatte, når de omregnes til fuldtidsbeskæftigede på årsbasis bliver medarbejdertallet ifølge det nye regnskab på 22, hvilket skulle være en kraftig stigning fra 16 i 2017 - hertil kommer tre ansatte i Shanghai. Når der tales medarbejdertal bliver begreberne lidt svære at gennemskue, fordi virksomheden har indført en slags talent-program, hvor mulige elever og virksomheden kan lære hinanden at kende før en eventuel permanent ansættelse.

- Det er gået fint, forstået på den måde, at vi ikke altid er den rigtige arbejdsplads for en elev. Vi stiller store krav, er meget ambitiøse og gør gerne noget ekstra. Det skal man have lyst til, siger Inge Skovdal, der for tiden har tre personer i talentprogrammet.