Dyne-Larsen slår pjalterne sammen

Købmanden Lars Larsen har besluttet at samle sine to store forretningsenheder, Jysk Nordic med 1.287 Jysk-butikker i 20 lande, og Dänisches Bettenlager, der driver 1.283 butikker i syv lande.

De to selskaber har været adskilt af historiske grunde, men det skal være slut nu.

- Vi har vurderet, at ét samlet Jysk har større styrke og dermed bedre mulighed for fremtidig succes i et marked, der generelt er præget af færre, men større konkurrenter, siger Lars Larsen.

Jan Bøgh, der i dag er direktør i Jysk Nordic, bliver topchef i den samlede koncern. Ledelsen i Dänisches Bettenlager fortsætter i andre roller. Hovedkontoret skal ligge i Brabrand ved Aarhus, men koncernen fastholder også en stor administration i Handewitt i Nordtyskland for at fastholde sine medarbejdere der. jb