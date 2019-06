Droppede ud af gymnasiet: 23-årig jagter millioner til sit firma

I januar hentede han 10 millioner kroner til den startup, han var med til at lancere på sin 18-års fødselsdag for fem år siden. I løbet af de næste 12 måneder skal Mads Wedderkopp finde 10 millioner mere til firmaet Quickorder, som efter planen skal sælges i løbet af de kommende fem til syv år.

I denne uge strømmer investorer til Odense for at deltage i den fjerde udgave af Investor Summit onsdag, men man finder ikke Quickorder på listen over de 33 firmaer, der skal pitche i håbet om at trække nye investeringer til sig.

- Det har udviklet sig meget fra den oprindelige tanke, og nu er ambitionen at stå for en digital transformation af den branche i Europa, som beskæftiger flest ansatte, men samtidigt har været dårligst til at udnytte ny teknologi. Indtil vi kom til, siger Mads Wedderkopp.

Quickorder er født ud af tanken om et digitalt menukort til restauranter på en tablet. Den opstod, fordi Wedderkopp og kammeraten Lucas Sørensen ikke kunne fange tjenerens opmærksomhed på en restaurant i Odense tilbage i 2014. I dag er der tale om et helt system med menukort, bordbookning, vagtplanlægning, lager og kassestyring samlet i et system, som ved hjælp af kunstig intelligens også fortæller restauratøren om han skal have flere tjenere på job i aften eller snart løber tør for sodavand.

Han sidder i sofaen i et ydmygt mødelokale i firmaets lokaler i bunden af Coworking Plus i Kochsgade i Odense. Lyden fra en håndfuld udviklere på den anden side af glasset trænger let igennem til mødelokalet, mens medstifteren af firmaet fortæller, hvad millionerne skal bruges til.

23-årige Mads Wedderkopp smiler, men blikket er ikke til at tage fejl af. Hvis en investor vil med ombord i den virksomhed, han var med til at stifte på sin 18-års fødselsdag, så skal man stå tidligt op - og have penge med til bordet.

Droppede ud af gymnasiet

De to venner droppede ud af gymnasiet - Wedderkopp gik i 2.g, mens 16-årige Lucas Sørensen var 1.g'er - da de startede Quickorder tilbage i 2014. De havde følgeskab af yderligere tre stiftere, og i dag har de oprindelige fem stiftere flere erfarne investorer, Vækstfonden og Innovationsfonden i ryggen.

Investorerne har lagt de millioner, som i første omgang er med til at sikre udviklingen af systemet i samspil med de mange første kunder, men i næste investeringsbølge skal der hentes flere millioner til at få systemet fra Quickorder ud i mange flere restauranter - også uden for Danmark.

Det er Mads Wedderkopp, der står i spidsen for jagten på de millioner, som er nødvendige, når virksomheden skal lave de spring, som Quickorder allerede laver nu - og skal lave endnu flere af i de næste 5-7 år. Sidste år var der 200 millioner transaktioner igennem Quickorders system, som bliver brugt på restauranter i både Danmark og Norge. Allerede i løbet af de første tre måneder i år har firmaet fordoblet det antal, fortæller han.

- I kroner og ører har vi lavet det samme som hele sidste år, og vi har trukket lige så mange nye abonnenter af vores system til, som vi fik hele sidste år, siger en stolt Wedderkopp.

Det er præcis den form for vækst og udvikling, han skal have med til forhandlingsbordet, hvis han vil gøre sig forhåbninger om at få investorer som Stefan Rosenlund og Thomas Eg til at investere. Skanderborg-investoren Rosenlund er medstifter af virksomheden Zitcom A/S, Danmarks største hosting-firma, som blandt andet har været kåret til landets bedste it-virksomhed. Rosenlund stiftede firmaet i sin kælder i 2000, og droppede i øvrigt, ligesom stifterne af Quickorder, ud af gymnasiet for at forfølge sin plan.

- Du får kun investorer som dem med, hvis du har en klar plan om at vokse meget hurtigt og samtidigt har en exit-strategi. Vi tjener ikke penge, og vi kommer måske heller ikke til at skabe et overskud, før vi efter planen skal sælge virksomheden om 5-7 år. De er ikke med for at få dividende de næste 30-40 år, siger Mads Wedderkopp.

Samtidigt er det helt afgørende for en teknologivirksomhed som Quickorder, at man kommer så hurtigt ud over rampen, at ingen andre kan nå at indhente fynboerne teknologisk, hvis de skal nå at sætte sig på markedet, understreger han.

I stedet for at skabe plus på bundlinjen er ambitionen da også at udvikle systemet og samtidigt vokse på antallet af abonnenter til systemet med tocifrede vækstrater - hver måned. Den slags kræver, at firmaet går uden for landets grænser, og det er der, de mange millioner fra investorerne kommer ind.

- Det koster mange penge at ekspandere på den måde, så vi får brug for yderligere 10 millioner de næste 12 måneder, hvor vi skal ud i et eller to lande mere, og senere venter så endnu større investeringsrunder, siger Wedderkopp.