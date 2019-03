Drop p-kontrol i de mindre fynske byer

Butikslivet har det svært i de mindre fynske byer. En af årsagerne kan meget nemt være, at kunderne skræmmes væk af udsigten til at få en p-afgift, mener dagens klummeskribent, Niels Jørgen Hansen, der taler af bitter erfaring.

For en del år siden skrev jeg en klumme i nærværende avis med en opfordring til læserne om, at vi sammen stemmer med fødderne eller pedalerne og boykotter de butikker, der samarbejder med grådige og urimelige parkeringsselskaber om at opkræve "dummebøder" som tak for, at vi handler hos dem.

Det var lige før det års jul, jeg smuttede forbi Føtex i Svendborg for at købe sodavand til ungerne. Dengang sneede det kraftigt, og sneen var skovlet sammen i småbjerge, der optog hver femte parkeringsplads. Asfalten og striberne kunne ikke ses.

Jeg skyndte mig ind og købte en kasse sodavand i den folketomme butik. Stor var min overraskelse, da jeg tilbage på den næsten tomme parkeringsplads skrabede sneen af forruden og under viskeren fandt en parkeringsafgift på 590 kroner. Hvilken heroisk indsats af parkeringsvagten i det vejr!

Sodavanderne var ikke en gang på tilbud, så det var sgu for dyrt et sted at handle. Jeg lovede mig selv aldrig at handle i Føtex i Svendborg igen, før det plattenslageri hører op. Og indtil videre har jeg holdt løftet og i stedet støttet detailhandelen i mere beskedne lokaliteter.

Men nu har småbyer som Ringe og Faaborg også hyret uniformerede parkeringskontrollanter til at jage deres kunder bort.

Ja, jeg har hørt, at selv nede på Ærø skal de lokalt handlende ikke længere føle sig sikre.

Der kan kun gættes på, hvad der foregår i hovederne på dem, der arrangerer disse straffeekspeditioner mod besøgende fra oplandet.

De argumenterer med, at det er på grund af trængslen, men det er nu noget af en overdrivelse, for det er overordentlig sjældent, jeg ikke har kunnet finde en parkeringsplads, når jeg handler i de to små byer, og de få gange, det er sket, har jeg såmænd frydet mig over denne desværre kortvarige opbakning til det lokale handelsliv.

Det kan da ikke afvises, at der findes beboere eller arbejdstagere udefra, som irriterer ved altid at optage nogle af de pladser, der var tiltænkt butikkernes kunder. Men i stedet for straks at tilkalde kavaleriet kunne man forsøge med en seddel i forruden med en henstilling om at respektere parkeringsreglerne.

Skulle der så være bilister uden for pædagogisk rækkevidde, kan man notere disses registreringsnumre og hyre vagter til at uddele afgifter til netop de formastelige. Så lærer de at parkere, hvor de skal, uden at det går ud over de kunder, der er i gang med at fylde indkøbskurven eller prøve et par ekstra sko.

Og man skal selvfølgelig helt undlade at uddele parkeringsafgifter til tilfældige handlende på halvtomme parkeringspladser. Det kan kun tjene et formål, nemlig at kradse penge ind til parkeringsselskaberne. Jeg har i øvrigt aldrig forstået den højere mening med, at folk skal fare rundt og flytte deres biler for at undgå en parkeringsafgift. Det giver kun mere forurening og trafik, og der kommer da ikke flere parkeringspladser ud af det.

Det er i øvrigt pudsigt, at både politikere og butikker generelt ignorerer de to ret uomgængelige behov - parkeringspladser og toiletter.

Hver eneste fynbo køber årligt i gennemsnit for 4.500 kroiner i Rosengårdscentret. Antageligt bruges der et beløb af samme størrelsesordenen i Bilka, Ikea samt de andre butikker i området. Det vil sige, at de fynske familier lægger 15-20 procent af deres forbrugskroner i det store indkøbsmekka øst for Odense.

Bare en del af dette anseelige beløb ville kunne lune gevaldigt i butikkerne rundt om i de fynske byer.

Hvorfor gør de fynske forbrugere mon det? Nok fordi de kan parkere gratis lige så længe, de lyster, og måske også lidt, fordi det er let at finde toiletterne.

Detailhandlen i de mindre franske byer har nøjagtig samme problemer. Store shoppingcentre har fjernet livsgrundlaget for butikkerne.

De er derfor begyndt at sætte store skilte op ved bygrænsen, hvor de reklamerer med, at der er fri parkering inde i byen.

Og ved I hvad, Ringe og Faaborg? Det skulle I altså tage ved lære af i stedet for at jage kunderne til Bilka og Rosengårdscentret.

Jeg ved det ikke, men man kunne få den mistanke, at det reelt handler om noget helt andet. At det i virkeligheden skyldes et mindreværdskompleks, som generelt nager danske borgmestre, byråd og kommunaldirektører. Uden mindst et højhus og nogle store, blinkende lysreklamer er man altså ikke rigtig noget.

Det gælder lige fra de store byer, der gerne vil være storbyer til de mindste flækker. Man er jo altid mindre end de større. Og ens by er altså også for ubetydelig, hvis den ikke har så stor en tilstrømning af biler, at det er nødvendigt med et parkeringskorps til at skabe orden i kaosset af trafikpropper og parkeringsovertrædelser.

Men kære fynske småbyer. Slap nu af! Drop regelrytteriet! Lad dog odenseanerne om at konkurrere med København og Århus om højhuse, lysforurening og at jage de handlende ud af byen.

Bevar de hyggelige byer hyggelige og sørg for, at besøgende trygt kan drikke en kop kaffe med kage på caféen, prøve et par bukser, "blive lidt længere i Fakta", eller slå en sludder af med én de møder uden at frygte en ærgerlig p-afgift.