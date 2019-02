Driftig duo blomstrer - hitter med spil og børnebøger

Helene Cooper Larsen (tv) og Camilla Holmskov Nellemann er uddannede auduiologopæder (talepædagoger i daglig tale), og det var under deres fem år lange uddannelse, de fandt på ideen om at udvikle spil til børn med talevanskeligheder. Det har vist sig at være så god en ide, at de i dag står med en tre år gammel virksomhed, som viser sig mere og mere livsduelig. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg.