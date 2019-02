Disneys regnskab mærket af manglende blockbusters

Medieselskabet Walt Disney Co. klarer sig bedre igennem første kvartal end ventet trods manglende filmhits.

Verdens mest værdifulde medieselskab Walt Disney Co. kommer gennem sit første kvartal med både en top- og en bundlinje, der er bedre end ventet.

Disneys omsætning lander på 15,30 milliarder dollar. Det svarer til cirka 100 milliarder kroner.

Regnskabet er mærket af, at Disney ikke har haft samme held med blockbusters i biograferne som i 2017, skriver nyhedsbureauet dpa.

Her var indtjeningen ekstraordinær høj, da milliarder strømmede ind takket være filmhits som "Thor: Ragnarok" og "Star Wars: The Last Jedi".

Investorer havde dog forventet et dårligere regnskab, end det Disney har præsenteret tirsdag aften dansk tid. Derfor stiger aktien i eftermarkedet 1,8 procent.