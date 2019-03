En bygning, som tidligere har huset en afdeling af Danmarks Nationalbank og siden Danske Bank, skal rives ned for at give plads til en ny Rema 1000.

- Byggeriet afhænger af Odenses nye kommuneplan og lokalplan, der skal vedtages, men vi er ret optimistiske, og Odense Kommune er positiv over for vores planer, siger direktør Stephan Sørensen fra Rema Butiksudvikling.

Med placeringen får lavpris-supermarkedet et andet supermarked, Meny, som nabo - og et par hundrede meter derfra ligger en Fakta. Men der er plads til dem alle, mener Rema 1000.

- Beliggenheden er ideel til en Rema 1000. Der er et godt kundeunderlag i området, og vores analyser viser, at området sagtens kan bære en dagligvarebutik mere, så vi glæder os til at komme i gang med projektet, siger Stephan Sørensen.

Der kan dog gå en rum tid, inden borgerne i området kan gå på indkøb i det nye supermarked, for planen er at rive bygningen, som ligger på adressen, ned og opføre en ny.

- Det er en markant ejendom i Odense, men også en ældre ejendom, der ville kræve en del indvendig renovering for at blive bragt up to date til fortsat samme anvendelse, så vi har præsenteret sagen som en projektejendom med fokus på den gode beliggenhed, for den fås ikke bedre i Odense, siger direktør Martin Pedersen fra Colliers i Odense.