Direktørskifte i fynsk virksomhed: Skako ansætter ny direktør

Steffen Kremmer er ansat som adm. direktør i Skako Concrete A/S, hvor han især skal have fokus på at forbedre anlægsforretningen.

Skako-koncernen med hovedsæde i Faaborg har fundet afløseren for den afgående direktør Søren Pedersen, idet Steffen Kremmer er ansat som adm. direktør. Søren Pedersen fortsætter som teknisk chef, så snart Steffen Kremmer tiltræder. Det sker hurtigst muligt og senest den 1. januar.

Steffen Kremmer var ansat i Skako-koncernen i perioden 2001-2006 og har senest været divisionsdirektør i MT Højgaard-koncernen i Qatar og Maldiverne.

- Den nye direktør kommer til at spille en afgørende rolle i eksekvering af Skako Concretes 2020-projekt, som skal styrke profitabiliteten i anlægsforretningen yderligere, også på kort sigt, lyder det fra formanden for bestyrelsen i Skako A/S, Jens Wittrup Willumsen.

Steffen Kremmer er uddannet som registreret revisor og har efterfølgende afsluttet en række kurser inden for ledelsen og strategi. I sin tid hos MT Højgaard har han opbygget stærke kompetencer inden for ledelsen af en anlægsforretning og implementering af strategi, skriver Skako i en pressemeddelelse om ansættelsen.

Den nye direktør siger følgende om sin kommende arbejdsplads:

- Skako er en af de ledende virksomheder i verden inden for konstruktion og opførelse af betonanlæg og er langt fremme med bæredygtige løsninger forbundet med produktion af beton. Jeg ser frem til sammen med medarbejderne at komme i gang med de konkrete udfordringer, der ligger i at udvikle Skako Concrete og styrke lønsomheden.

Skakos aktier er noteret på børsen, og kursen rykkede sig ikke nævneværdigt tirsdag efter offentliggørelsen af navnet på den nye direktør.