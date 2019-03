Direktør søgte friheden: Lykken at være cheffri

- Det er et perfekt mix af frihed og ansvar, hvor jeg både har noget af det, jeg havde i mit tidligere job, hvor jeg kunne tænke strategisk og samtidigt have den direkte kundekontakt, det var lige det, jeg søgte, siger Paw Steffensen om firmaet, som i morgen indvier et nyt kontor ved motorvejsafkørslen til Skanderborg.

Fra sin plads ved vinduet på førstesalen på Landbrugsvej har Paw Steffensen frit udsyn til kollegaerne, som man kalder hinanden her. Her er ingen chefer, ledere eller mellemledere. Et afgørende, vigtig element er selvledelse, som overlader masser af frihed til den enkelte, men også masser af ansvar. En profil som allerede har kastet en hæder som Danmarks bedste arbejdsplads af sig til Odense-virksomheden.

Du har mulighederne

Han kom selv fra en direktør-stilling i et firma, som har base i Randers. Og da bopælen - trods den jyske accent - i fem år har været hos kæresten og de tre børn i Årslev - så er 75.000 årlige pendlerkilometer bag rattet skiftet ud med 20 om dagen tur/retur.

- Jeg kom fra en meget traditionel virksomhed, men det skræmte mig ikke at komme til her. Det var det, jeg søgte. Du får masser af indflydelse her, hvor du har mulighederne for at arbejde med det, du brænder allermest for. Du har selvfølgelig nogle opgaver, du skal have løst, men jeg får energi af at jeg kan lægge mit fokus der, hvor jeg er bedst. Her er en fed DNA og en rigtig god kemi, siger han.

Rundt omkring ved de mange arbejdsstationer sidder enkelte kollegaer, mange af konsulenterne er ude ved kunder eller samlet i nogle af de møderum, der er spredt på de to etager. I alt arbejder omkring 50 ansatte i virksomheden, som også har afdelinger i Roskilde og fra torsdag officielt også i Skanderborg. I et ganglokale ved kaffemaskinen er der direkte live-signal igennem fra Roskilde-kontoret og lige om lidt bliver der også udsyn til den østjyske afdeling.

- Den sociale profil er meget vigtig. Det er også derfor, at det aldrig ville fungere, hvis man skulle pendle herned fra Aarhus-området. Så får du ikke medarbejderne til at være med i de sociale ting, der foregår, siger Paw Steffensen.

Selv om han ikke har været i virksomheden endnu, så remser han nogle af de ting op, som Daxiomatic gør for at binde virksomhedens medarbejdere sammen.

Der er en løbeklub, træningshold, fredagsbar, sommerfester og julefrokoster.

- Du behøves ikke være med i det hele, det er der ingen, der forlanger, men du har muligheden, siger Steffensen, der endnu ikke har fået plads på løbeholdet.

I Aarhus er de mindre end en håndfuld kollegaer på plads, så det sociale aspekt skal der arbejdes på.

- Det er klart, at det vil tage lidt tid, så længe de ikke er flere, men udgangspunktet er der, fordi du har afdelingen på plads, siger han.