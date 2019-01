Direktør for firma, der skal flyve læger i droner: Det føles som en elevator

Over 30 millioner kroner investeres i at udvikle transport af blodprøver og læger med droner mellem Ærø, Svendborg og Odense.

I Kina er lovgivningen for droneflyvning mere liberal end i Danmark, og derfor kunne det lade sig gøre. Snart kommer et lignende scenarie til at udspille sig for fynske læger, der akut skal fragtes fra et sygehus til et andet, hvis det står til samarbejdsparterne i projektet Sundhedsdrone.

Dronen satte ham efter kort tid tilbage på jorden. Flyvningen foregik i den sydkinesiske by Guangzhou, hvor Autonomous Mobility samarbejder med et firmaet Ehang, som har passagerdroner.

- Jeg må ærligt indrømme, at jeg følte mig helt tryg. Jeg var slet ikke nervøs, og det var jeg overrasket over, husker Peter Sorgenfrei.

Der var to sæder i dronen og en skærm til at aktivere en forudprogrammeret flyverute.

Peter Sorgenfrei er direktør i Autonomous Mobility, som er en af partnerne i projektet og skal levere dronerne til at transportere læger, der skal bruges akut et andet sted. I maj sidste år sad han selv i en drone.

Droner skal om få år flyve blodprøver og læger mellem Ærø, Svendborg og Odense i et samarbejde mellem højt specialiserede virksomheder, OUH og Syddansk Universitet. Samarbejdet, som støttes af Innovationsfonden, er et projekt til over 30 millioner kroner over tre år.

Sådan en drone kan flyve med mennesker. Det er denne type drone projekt Sundhedsdrone planlægger at bruge til at flyve læger mellem Svendborg og Odense om tre år. Foto: Autonomous Mobility

Han understreger, at selvom det er sjovt at flyve med droner, så er dét ikke årsagen til, at der investeres 30 millioner kroner - heraf 14 millioner fra Innovationsfonden - i at udvikle projektet.

- Vi har store forhåbninger til det. Vi laver inden længe de første flyvninger med en lille drone på OUH, og så går vi, sammen med Trafikstyrelsen, i gang med at flyve med små droner med blodprøver i en korridor mellem Odense og Svendborg, og om tre år går vi i gang med at flyve med personer.

Lægefaglig direktør Peder Jest fra OUH siger direkte adspurgt om, hvorvidt han tror, at det faktisk vil lykkes at få læger til at flyve i droner mellem Odense og Svendborg:

Primært er opgaven at overbevise Trafikstyrelsen om, at flyvningerne er sikre.

I dag bliver de transporteret i bil, og det taget typisk 12 timer fra prøven er taget, til den når frem. I den tid ligger patienten nogle gange i isolation på grund af risiko for smittefare. Med drone kan prøven fragtes på tre kvarter. I løbet af tre år skal de første læger også flyves mellem Odense og Svendborg. Det vil ske, når der er brug for en specialist med kort varsel.

Sundhedsdronen kommer til at flyve ad en forudprogrammeret rute i en korridor mellem Ærø, Svendborg, et nærtliggende ældrecenter og Odense. Det kræver tæt samarbejde med Trafikstyrelsen. Foto: Kim Rune

Droner lærer at lande med faldskærm

En anden, der har fået mange spørgsmål, er forsker Kjeld Jensen fra SDU Dronecenter.

Fjernsyn, tv, radio og aviser ville alle torsdag tale med forsker Kjeld Jensen fra SDU Dronecenter. Årsag: Han har styr på testen af droner i HCA Airport uden for Odense.

I råkoldt vintervejr overværede han sin dronespecialist Jussi Hermansen løfte dronen i vejret. Under den havde forskerne monteret en rød kasse med et hvidt kors for at simulere en kasse med blodprøver. I baggrunden stod et par studerende, som var i gang med at tage dronecertifikat ved Jussi, og Kjelds assistent, Vincent Tofterup, var der også.

Da al medievirakken var overstået, skulle han arbejde videre med testen af en teknologi, han skrev speciale om sidste forår. Han har lavet en faldskærm, som kan lande dronen i en nødsituation. For teknologien er nødt til at være helt sikker. Hvis en drone med blodprøver rammer et uvejr over Ringe, så skal der være et system, som kan få den sikkert på jorden, så Falck kan køre ud og hente blodprøverne og få dem sikkert frem til hospitalet.

Hvad angår flyvende læger, så mener Peter Sorgenfrei fra Autonomous Mobility, der selv kender følelsen, at folk vil vænne sig til den nye teknologi - ligesom folk vænner sig til de selvkørende busser, virksomheden allerede tester i blandt andet Køge og Göteborg.