Direktør for Venture Cup: Masser af innovation i Odense

Venture Cup er et samarbejde mellem landets universiteter, undtagen Roskilde, som understøtter innovation. Direktør Morten Ugelvig Andersen mener, det giver god mening at afholde opfinderkonkurrence i Odense.

Hvad er grunden til, at I afholder Venture Cup i Odense, når der er en del hold, som kommer fra Københavns-området?

- Vi er en landsdækkende organisation, og vi vil gerne stå stærkt i hele landet, og så har vi fået stor støtte fra SDU i Odense, som har flere hold med. Samtidig sker der meget på innovations-området i Odense med Cortex Lab (et opfinder-værksted og kontor ved SDU, hvor konkurrencen blev afholdt, red.) og Videnbyen. Udviklingen i Odense går stærkt. Når der kommer gode idéer fra universitetets studerende, så er der klynger for blandt andet robotteknologi og sundhedsteknologi, som hjælper dem til at starte virksomheder, siger Morten Ugelvig Andersen, der er administrerende direktør for Venture Cup.