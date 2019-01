Enrico Krog Iversen er adm. direktør og hovedaktionær i Onrobot, der har en ambition om at blive verdens førende leverandør af det værktøj, som placeres for enden af en robotarm. Han har tidligere haft samme rolle i den fynske robotsucces Universal Robots, som i 2015 blev solgt for 2,3 milliarder kroner.