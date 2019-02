Deutsche Bank talte med Danske Bank inden hvidvasksbrud

Den tyske storbank Deutsche Bank kommunikerede med både Danske Banks estiske afdeling og hovedkvartet i København, inden man i 2015 afbrød samarbejdet med Danske Bank.

Det fortæller Deutsche Banks antisvindelchef, Stephan Wilken, på en høring mandag aften i Europa-Parlamentet, der blandt andet omhandler bankens rolle i Danske Banks sag om hvidvaskning af penge.

- Vi havde kontakt til Danske Bank i Estland og i København, siger han.

Han ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad kommunikation gik ud på. Han henviser til, at banken er i gang med en intern undersøgelse af sagen og derfor ikke vil uddybe.

Allerede i 2013 stoppede den amerikanske bank JPMorgan sit samarbejde med Danske Bank, da man fik mistanke om hvidvask.

Der gik dog yderligere to år, før Deutsche Bank brød samarbejdet med den danske bank.

Stephan Wilken fortæller, at selskaber har deres "egen risikovurdering".

- Som led i vores bekæmpelse af svindel overvåger vi transaktioner, og på et tidspunkt blev vi mere og mere bekymrede over en række transaktioner, siger han.

Desuden fortæller Stephan Wilken, at Deutsche Bank har tredoblet investeringerne i sin antisvindelafdeling, siden skandalen begyndte at rulle.

Danske Bank bliver i øjeblikket undersøgt af myndighederne i Danmark, Storbritannien, Frankrig og USA.

I bankens egen undersøgelse, som blev fremlagt i september, oplyste banken, at den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 2007-2015 udgjorde 200 milliarder euro.

Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.

Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet der er "mistænkeligt". Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.

Medlem af EU-Parlamentet Jeppe Kofod (S) ærgrer sig over, at der ikke kom noget mere konkret ud af høringen.

- Det eneste, der var interessant, var, at Deutsche Bank sagde klart og tydeligt, at de havde dialog både med Danske Bank i København og den estiske filial, frem til at de stoppede samarbejdet i 2015, siger Jeppe Kofod efter høringen.