Deutsche Bank ransaget i stor hvidvaskundersøgelse

Deutsche Bank bliver torsdag undersøgt som en del af en hvidvaskundersøgelse, rapporterer Bloomberg News ifølge Ritzau Finans.

Ifølge nyhedsbureauet er der 170 personer til stede ved undersøgelsen, herunder anklagere og politibetjente.

Det sker, fordi den tyske storbank mistænkes for at have ydet bistand til udenlandske konti, der er blevet brugt til ulovlige transaktioner.

To medarbejdere i Deutsche Bank er foreløbig blevet nævnt som mistænkte, skriver Bloomberg News.

Mistanken om hvidvask i Deutsche Bank skal ifølge anklagerne stamme fra det store læk af papirer fra et advokatkontor i Panama - de såkaldte Panama Papers.

De indeholder materiale, der kan tyde på, at Deutsche Bank har hjulpet kunder med at oprette udenlandske selskaber i skattely.

Penge, som er opnået ulovligt, kan efterfølgende været blevet flyttet til konti i Deutsche Bank, der fejlede i forhold til at rapportere mistanke om, at kontiene kunne være blevet brugt til at vaske penge rene, lyder det fra anklagerne ifølge Bloomberg News.

Ifølge BBC er der et stort opbud af politibiler ved Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt.

Tidligere i november kom det frem, at Deutsche Bank var en af de største korrespondentbanker for Danske Banks estiske filial, der er mistænkt for at have stået bag hvidvask af milliarder og atter milliarder euro.

Bloomberg skriver, at ransagningen ikke har noget at gøre med de igangværende undersøgelser og efterforskning af Danske Banks hvidvasksag.

Den tyske storbank har tidligere fået store bøder, reprimander eller har indgået forlig for hvidvask, sanktionsbrud, manipulation af referencerenten Libor og misinformation af kunder ved salg af værdipapirer op til og under finanskrisen.